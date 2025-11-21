Parafianie dumni z księdza. Młody, skromny kapłan zapobiegł tragedii

O bohaterskiej postawie duchownego rozpisują się nie lokalne, ale i ogólnopolskie media.

Ksiądz Konrad Staniek szedł wzdłuż jednej z ulic we wsi Błogoszów. W trakcie spaceru zauważył nagle seniora, który siedział za kółkiem jednego z zaparkowanych samochodów osobowych. Mężczyzna wyraźnie wymagał pomocy, jednak – jak pisze redakcja Stacja 7 – mimo dużego ruchu żaden z kierowców ani pieszych nie zatrzymał się, by mu jej udzielić.

Inaczej postąpił jednak 34-letni kapłan. Jego postawa jest godna naśladowania. Więcej szczegółów o incydencie przekazała mediom przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Niepokojące zdarzenie na Ziemi Świętokrzyskiej. Imponująca postawa młodego, skromnego księdza

W czwartek (20 listopada) 72-latek „siedział w zaparkowanym aucie z nogami na zewnątrz i opuszczoną głową” – relacjonuje sierżant sztabowa Anita Radgowska, oficer prasowa lokalnej KPP, której słowa cytuje portal Echo Dnia.

Duchowny, który na co dzień posługuje w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, dostrzegł człowieka w potrzebie i nie zostawił go samego, ale pilnie wezwał pomoc. Na miejscu wkrótce pojawiły się różne rodzaje służb – zespół ratownictwa medycznego czy funkcjonariusze policji. Był tam ponadto przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Błogoszewie – mowa o ks. Stańko, który w wolnych chwilach służy jako druh.

Starszy mężczyzna przewieziony został karetką pogotowia do pobliskiego szpitala. Najprawdopodobniej zawdzięcza swoje życie duchownemu.

Incydent w Błogoszowie. Reakcja duchownego „godna pochwały”

Przełożeni nie kryją dumy. Głos ws. zabrał rzecznik prasowy Diecezji Kieleckiej.

– [Kapłan – red.] znalazł nieprzytomnego kierowcę w samochodzie, szybko powiadomił odpowiednie służby i dzięki temu ten człowiek został uratowany. Przerażające jest to, że nikt z przejeżdżających wcześniej nie zatrzymał się i nie wezwał [pomocy]. Jego zachowanie (...) jest godne pochwały – uważa ks. Łukasz Zygmunt.

