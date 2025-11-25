Aukcja listów Goethego. Kolekcjonerzy zapłacili oszałamiające pieniądze

W poniedziałek w Hamburgu odbyła się aukcja 60 listów Johanna Wolfganga von Goethego. Kolekcjonerzy zapłacili za nie ogromną sumę pieniędzy.

Goethe. Poeta, dramaturg, uczony i polityk

Goethe to żyjący w latach 1749-1832 niemiecki poeta. Uważa się go za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiej literatury. Był filozofem, dramaturgiem prozaikiem, a także uczonym i politykiem. Goethe to czołowy przedstawiciel klasycyzmu weimarskiego i prekursor romantyzmu.

Poza dramatami, poezją czy powieściami pozostawił po sobie około 20 tysięcy listów. Część z nich dotyczyła spraw prywatnych, a część urzędowych. Na aukcje w Hamburgu trafiło 60 z nich. Dotyczyły one m.in. zamówienia przez Goethego wina, informacją o jego chorobie, usprawiedliwienia wnuków poety czy przebudowy zamku w Weimarze. Wszystkie listy zostały osobiście podpisane przez Goethego, również te, które napisane zostały w jego imieniu przez sekretarza.

Część z wystawionych na aukcję listów była nieznana znawców twórczości poety. Kolekcja pozostawała do dnia aukcji w prywatnych rękach, a wcześniej znajdowała się w zbiorach Waltera Bartha. Kolekcjoner skompletował je w latach 20. i 30. ubiegłego wieku.

Aukcja listów Goethego. Zapłacono łącznie pół miliona euro

Aukcja jednego z listów szczególnie zaszokowała ekspertów. Dzieło dotyczyło zaproszenia do spotkania Johanna Wolfganga von Goethego z Aleksandrem von Humboldtem – naukowcem i przyrodnikiem. List pochodził z 1831 roku i wystawiono go za 8 tys. euro. Anonimowy kolekcjoner kilkukrotnie przebił tę cenę – zapłacił za list 50 tys. euro.

Stacja NDR przekazała, że za całą kolekcję 60 listów fani Goethego zapłacili łącznie prawie pół miliona euro. Przerosło to szacunki i oczekiwania organizatorów wydarzenia, którym był dom aukcyjny Ketterer Kunst.

Czytaj też:

Ta aukcja przejdzie do historii. „Bitwa trwała 20 minut”Czytaj też:

Skradzione w BUW-ie książki wystawiono na aukcji w Moskwie. Cena robi wrażenie