Starość zmienia perspektywę. Oto najczęstsze życiowe błędy

Decyzje podejmowane na różnych etapach życia rzadko są analizowane pod kątem ich długofalowych konsekwencji. Dopiero z perspektywy starości wiele z nich nabiera innego znaczenia. Relacje osób starszych oraz badania poświęcone jakości życia pokazują, że pewne wybory wyjątkowo często stają się źródłem żalu. O to, czego seniorzy żałują najbardziej, zapytała m.in. dziennikarka The Guardian Emma Freud. Dziennikarz Sean Kernan zebrał dotyczące tego badania.

Czego żałują seniorzy? Te decyzje wracają po latach

Jednym z najczęściej wskazywanych obszarów jest edukacja oraz ścieżka zawodowa. Osoby, które zrezygnowały z dalszego kształcenia lub wybrały zawód niezgodny z własnymi predyspozycjami, po latach mówią o ograniczonych możliwościach i poczuciu niespełnienia. Jak zauważyła Emma Freud, „było znacznie więcej żalów związanych ze szkołą i studiami, niż się spodziewałam”. Brak inwestycji w edukację często utrudniał zmianę pracy i rozwój kariery.

Drugim powracającym motywem jest nadmierne skupienie na pracy. Wielu seniorów przyznaje, że długie godziny spędzone w biurze lub zakładzie pracy odbyły się kosztem życia rodzinnego i osobistego. Jeden z emerytowanych menedżerów podsumował to słowami: „wspiąłem się na sam szczyt korporacyjnej drabiny tylko po to, by odkryć, że była oparta o niewłaściwą ścianę”. Nawet wysokie wynagrodzenie i premie nie rekompensowały utraconych relacji i chwil z bliskimi.

Kolejnym źródłem żalu okazywały się decyzje dotyczące związków. Wiele osób podporządkowało własne ambicje relacji lub bardzo wcześnie założyło rodzinę, rezygnując z rozwoju osobistego. Szczególnie dotyczyło to kobiet, które urodziły dzieci przed 21. rokiem życia. Gdy związki rozpadały się po latach, poczucie straty było jeszcze silniejsze. Jak zauważył Louis C.K., „żadne dobre małżeństwo nie kończy się rozwodem”.

Czwartym wspominanym w rozmowie z dziennikarką obszarem jest zdrowie. Odkładanie badań, ignorowanie objawów i unikanie leczenia to decyzje, których skutki bywają nieodwracalne. Co ważne, dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

