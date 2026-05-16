Wystarczyły cztery tygodnie, organizm zaczął się „odmładzać”. Nowe odkrycie

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Sydney wskazuje, że już krótkoterminowa zmiana sposobu odżywiania może wpłynąć na tak zwany wiek biologiczny u osób starszych. Po zaledwie czterech tygodniach od stosowania określonych diet u badanych uczestników w wieku od 65 do 75 lat zaobserwowano poprawę wskaźników zdrowotnych. Jakie zmiany zaszły w ich dietach?

Jak zaznaczają naukowcy, najlepsze efekty odnotowano u osób, które ograniczyły spożycie tłuszczu i zwiększyły udział węglowodanów w diecie. Redukcja białka pochodzenia zwierzęcego oraz większy udział białka roślinnego także wiązały się z korzystnymi zmianami w biomarkerach. Z kolei grupa, która utrzymała sposób żywienia najbardziej zbliżony do dotychczasowego, nie wykazała praktycznie żadnych zmian.

Badanie opublikowano w czasopiśmie „Aging Cell”.

Czym jest wiek biologiczny i jak się go mierzy?

Wiek biologiczny nie oznacza liczby przeżytych lat – jest to wskaźnik tego, jak sprawnie funkcjonuje organizm w porównaniu do normy dla danego wieku.

Między wiekiem chronologicznym a biologicznym różnice mogą być znaczące. Zależą między innymi od stylu życia, stanu zdrowia oraz zdolności organizmu do regeneracji.

Naukowcy oceniają go na podstawie tak zwanych biomarkerów, czyli mierzalnych parametrów zdrowotnych. W tym badaniu analizowano 20 takich wskaźników, w tym między innymi poziom cholesterolu, insuliny oraz białka C-reaktywnego, które jest jednym z markerów stanu zapalnego w organizmie.

Dane pochodziły z projektu „Odżywianie dla zdrowego życia”, realizowanego w Charles Perkins Centre przy Uniwersytecie w Sydney.

Cztery diety i jeden zaskakujący wynik

W eksperymencie wzięło udział 104 uczestników, losowo przypisanych do czterech różnych modeli żywieniowych. Udział białka w każdej z diet był taki sam – czyli 14 procent całkowitej pozyskanej z diety energii.

Dwie diety oparto na produktach z różnym udziałem białka zwierzęcego i roślinnego, a dwie diety były półwegetariańskie, z przewagą białka roślinnego (około 70 procent). Dodatkowo każdą z tych grup podzielono na wariant wysokotłuszczowy z niską ilością węglowodanów oraz niskotłuszczowy z wyższym udziałem węglowodanów.

Stan zdrowia uczestników określono jako dobry – nie palili, nie cierpieli na poważne przewlekłe choroby, a ich wskaźnik BMI oscylował w zakresie od 20 do 35.

Która dieta działała najlepiej?

Najmniej korzystne efekty odnotowano w grupie, w której sposób żywienia najbardziej przypominał wcześniejsze nawyki uczestników. W tej grupie nie zauważono istotnych zmian w biomarkerach biologicznego wieku.

Pozostałe trzy grupy wykazały poprawę, jednak najbardziej wyraźne efekty pojawiły się w grupie, która stosowała dietę niskotłuszczową i bogatą w węglowodany.

W tej grupie rozkład energii wynosił 14 procent z białka, 28-29 procent z tłuszczów i około 53 procent z węglowodanów.

Naukowcy podkreślają jednak, że choć wyniki są obiecujące, nie wiadomo jeszcze, czy zmiany te są trwałe i czy faktycznie przekładają się na długoterminowe korzyści zdrowotne.

Ostrożny optymizm naukowców

Badacze zaznaczają, że nie można jeszcze mówić o „odwracaniu starzenia”.

– Za wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, że konkretne zmiany w diecie wydłużą życie. Jednak te badania dają wczesne wskazówki dotyczące potencjalnych korzyści płynących ze zmian w diecie w późniejszym okresie życia – stwierdziła dr Caitlin Andrews.

Naukowcy dodają również, że potrzebne są kolejne analizy, aby sprawdzić, czy podobne efekty wystąpią w innych grupach oraz czy obserwowane zmiany utrzymają się w ciągu najbliższych miesięcy i lat.

