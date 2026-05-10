Herbata lepsza niż kawa dla seniorów? Naukowcy sprawdzili wpływ napojów na kości

Zwykła filiżanka herbaty może pomóc chronić przed osteoporozą. Do takich wniosków doszli naukowcy z australijskiego Flinders University.

Picie herbaty może chronić przed osteoporozą

Osteoporoza to jedno z najczęstszych schorzeń dotykających starsze kobiety. Po menopauzie poziom estrogenu spada, a organizm gorzej odbudowuje tkankę kostną. Kości stają się bardziej kruche i podatne na złamania.

Badanie przeprowadzone na blisko 10 tys. kobiet po 65. roku życia sugeruje, że regularne picie herbaty może mieć pozytywny wpływ na gęstość kości. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Nutrients”.

Kawa czy herbata? Naukowcy przeanalizowali nawyki tysięcy kobiet

Badacze przez około 10 lat obserwowali amerykańskie kobiety powyżej 65. roku życia. Uczestniczki odpowiadały na pytania dotyczące spożycia kawy i herbaty, a naukowcy regularnie sprawdzali stan ich kości za pomocą specjalistycznych badań gęstości mineralnej.

Wyniki pokazały, że kobiety regularnie pijące herbatę miały nieco wyższą gęstość kości biodra niż osoby, które po herbatę sięgały rzadziej lub wcale. Zdaniem autorów badania może to mieć związek z katechinami – związkami obecnymi w herbacie, które wspierają komórki budujące kości.

– Nawet niewielka poprawa gęstości kości może przełożyć się na mniejszą liczbę złamań w dużych grupach ludzi – podkreślił epidemiolog Enwu Liu.

Kawa w dużych ilościach może szkodzić

Inaczej wyglądały wyniki dotyczące kawy. Kobiety pijące ponad pięć filiżanek dziennie częściej miały niższą gęstość kości. Naukowcy przypominają, że kofeina może utrudniać wchłanianie wapnia, który jest kluczowy dla zdrowia układu kostnego.

Dodatkowo zauważono, że negatywny wpływ kawy był silniejszy u kobiet spożywających w życiu większe ilości alkoholu. Według badaczy oba czynniki mogą wzajemnie wzmacniać swoje działanie.

Emeryci wcale nie muszą rezygnować z kawy

Autorzy badania zaznaczają jednak, że wyniki nie oznaczają konieczności całkowitego odstawienia kawy. Ich zdaniem umiarkowane picie herbaty może być jednym z prostych elementów wspierających zdrowie kości u starszych kobiet.

