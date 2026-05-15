Tak rozpoznasz polskie truskawki. Ekspert wskazuje ważny detal

Sezon truskawkowy zbliża się wielkimi krokami. A wraz z nim powracające pytanie o to, jak odróżnić polskie owoce od tych, które pochodzą z importu. Wiele osób dokładnie sprawdza ich pochodzenie.

– Nastawienie na rodzime owoce, których droga od pola do stołu jest najkrótsza, to najlepsza inwestycja w zdrowie. To one, dojrzewając w słońcu, zrywane w pełni dojrzałości, tuż przed spożyciem, nienarażone na długi transport do miejsca docelowego spożycia, są najbardziej zasobne w witaminy, składniki mineralne i tysiące związków bioaktywnych – podkreśla Monika Hajduk, dietetyczka kliniczna.

Jak rozpoznać polskie truskawki?

Problem w tym, że nie zawsze to, co widzimy na etykiecie lub w skrzynce, odpowiada rzeczywistości. W przeszłości głośno było o nagraniach z hurtowni, gdzie truskawki z zagranicy były przesypywane do łubianek i sprzedawane jako krajowe. Oczywiście nie każdy stosuje tego typu praktyki, ale przypadki wprowadzania klientów w błąd się zdarzają. Dlatego konsumenci coraz częściej szukają sposobów, by samodzielnie rozpoznać owoce z polskich plantacji.

Wśród najczęściej powtarzanych wskazówek wymienia się kolor, wielkość i zapach. Truskawki z Polski mają być zwykle mniej nasycone barwą niż te importowane, które często przybierają bardzo ciemny, wręcz bordowy odcień. Mniejsze owoce również mogą sugerować lokalne pochodzenie, choć nie jest to reguła. Istotny bywa też zapach: polskie truskawki pachną słodko i intensywnie, podczas gdy importowane często są niemal bezzapachowe.

Ekspert wyjaśnia, jak rozpoznać polskie truskawki

Z drugiej strony eksperci przestrzegają przed zbyt prostymi poradnikami krążącymi w internecie. Jak wskazuje Albert Zwierzyński z Agro-Wsparcia, wiele cech truskawek wynika z odmiany, a nie kraju pochodzenia.

– Wbrew temu, co znajdziemy w internecie, odróżnienie polskich truskawek od zagranicznych wcale nie jest takie proste – zaznacza. Dodaje, że w Polsce uprawia się wiele odmian, które różnią się kolorem, kształtem czy połyskiem.

Zamiast więc polegać wyłącznie na wyglądzie, ekspert radzi zwracać uwagę na szypułkę. – Patrzmy na szypułkę. Jeśli jest intensywnie zielona i jędrna, może świadczyć o świeżości owocu – tłumaczy.

Jeśli mamy wątpliwości co do uczciwości sprzedawcy, który oznacza importowane owoce jako polskie, można zgłosić sprawę do odpowiednich instytucji, m.in. IJHARS, Inspekcji Handlowej czy UOKiK.