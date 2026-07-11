Wystarczy 30 minut dziennie, aby zwiększyć ryzyko raka. Naukowcy biją na alarm

Naukowcy, którzy przez dekadę śledzili ponad 91 tys. osób, odkryli, że siedzenie lub leżenie w stanie czuwania przez ponad 30 minut w ciągu jednego dnia wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu raka. Mediana czasu obserwacji uczestników wynosiła 12,38 lat. Ryzyko to rośnie z każdą dodatkową godziną ciągłego braku aktywności, sugerują wyniki.

Naukowcy odkryli jednak również, że przerywanie okresów siedzącego trybu życia dłuższych niż 30 minut okresami aktywności fizycznej może pomóc zmniejszyć ryzyko.

Dane pokazują relację między brakiem aktywności a rakiem

– Nasze dane pokazują, że siedzenie przez ponad 30 minut jest szczególnie powiązane z wyższym ryzykiem zachorowania na raka. Dobra wiadomość jest taka, że przerwanie siedzenia na coś tak prostego, jak krótki spacer, może mieć działanie ochronne – powiedział dr Frederick Ho, główny autor badania z Uniwersytetu w Glasgow.

– Obecne wytyczne zdrowotne koncentrują się głównie na umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeniach fizycznych, ale nasze odkrycia pokazują, że nie należy ignorować lekkiego ruchu. W przyszłości badania kliniczne pomogą nam wyjść poza ogólne zalecenia i opracować spersonalizowane strategie przerywania siedzenia – dodał.

Odkrycia zespołu, opublikowane 2 lipca w czasopiśmie Plos Medicine, koncentrowały się na wpływie długotrwałego, codziennego, siedzącego trybu życia na zdrowie. Chociaż długie okresy siedzenia lub leżenia w stanie czuwania od dawna wiążą się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia i niektórych nowotworów, naukowcy twierdzą, że mniej wiadomo na temat tego, czy sposób gromadzenia czasu spędzonego w pozycji siedzącej wpływa również na zdrowie.

Czego dowiedzieli się naukowcy?

Wyniki sugerują, że długotrwały brak aktywności trwający ponad 30 minut wiązał się z ryzykiem zachorowania na raka.Każda dodatkowa godzina dziennie dłuższego siedzenia w pozycji siedzącej wiązała się z 10 proc. większym ryzykiem zgonu z powodu raka, podczas gdy każda dodatkowa godzina przerwania siedzenia w pozycji siedzącej wiązała się z 19 proc. mniejszym ryzykiem zgonu z powodu raka.

Zastąpienie długich okresów bezczynności ruchem zdawało się zmniejszać to ryzyko. Tylko jedna godzina siedzącego trybu życia dziennie zastąpiona lekką aktywnością fizyczną, taką jak prasowanie czy zmywanie, wiązała się z 12 proc. niższym ryzykiem zgonu z powodu raka.

Zastąpienie 30 minut braku aktywności każdego dnia 30 minutami umiarkowanej aktywności fizycznej, np. chodzeniem w średnim tempie, wiązało się z 8 proc. obniżeniem ryzyka.

Badanie wykazało, że ryzyko było o 22 proc. niższe, gdy pięć minut braku aktywności zastąpiono pięcioma minutami intensywnej aktywności fizycznej każdego dnia.

Na ile można ufać tym badaniom?

Badania miały pewne ograniczenia, m.in. fakt, że naukowcy przeprowadzili analizę statystyczną badania obserwacyjnego, co – jak sami zauważają – uniemożliwiło udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego.Choć grupa badanych liczyła ponad 91 tys. osób, to może ona nie być reprezentatywna dla ogółu społeczeństwa – podkreślają naukowcy w swoich wnioskach.

Profesor Kevin McConway, emerytowany profesor statystyki stosowanej na Open University, który nie brał udziału w badaniu, powiedział cytowany przez The Guardian, że wyniki są interesujące, ale konieczne są dalsze badania.

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