W ten sposób można obniżyć rachunek za lodówkę. Pomoże prosty trik

Nieszczelna lodówka to poważny problem. Sprawia, że zużywa więcej prądu, co generuje wyższe koszty. Szczelność lodówki można sprawdzić za pomocą testu z kartką papieru lub banknotem. Do myślenia powinno dać mocne skraplanie się wody na tylnych ściankach lodówki, szybsze psucie się produktów niż powinny, lub ciągle pracujący agregat lodówki, który jest bardzo głośny.

Twoja lodówka jest nieszczelna? Możesz to bardzo prosto sprawdzić

Świadczy to o uszkodzonej uszczelce. Ubytki można sprawdzić przeciągając placem po uszczelce przy zamkniętych drzwiach. Można też przemyć ją wodą z mydłem lub płynem do naczyń i wytrzeć do sucha. Następnie należy umieścić banknot lub kartę papieru między uszczelkami i zamknąć drzwi lodówki. Potem trzeba spróbować delikatnie wyjąć umieszczony przedmiot.

Wysunięcie go z trudnością oznacza, że uszczelka działa prawidłowo. Jeśli kartka lub banknot wychodzą z łatwością lub wypadają same należy wymienić uszczelkę. Test należy powtórzyć w kilku miejscach. Jeśli problem wynika z niewielkiego odkształcenia gumy można spróbować delikatnie ogrzać ją suszarką do włosów ustawioną na umiarkowaną temperaturę i zostawić na kilkanaście minut.

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