Premier apeluje do nauczycieli, by zawiesili protest na Wielki Tydzień

– Chcę gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby jutro i we wtorek i w środę, egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń. Powinniśmy mieć taką wspólną zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży, uczniów, to spory pomiędzy dorosłymi odkładamy na bok – postulował premier. – Spory nie mogą zakłócić takiego normalnego przebiegu egzaminów – podkreślił Mateusz Morawiecki.

– Chciałbym też zaapelować o to, żeby na Wielki Tydzień zawiesić ten protest. Jeśli nie da się go zakończyć, to chociaż wstrzymać go na ten czas. A – tak jak obiecałem wcześniej – zaraz po świętach chcemy ruszyć z inicjatywą okrągłego stołu – wskazał premier. Na Twitterze szefowi rządu odpowiedział Sławomir Broniarz z ZNP.

Egzamin ósmoklasisty

W poniedziałek 15 kwietnia ósmoklasiści podejdą do egzaminu. O godz. 9:00 rozpocznie się test z języka polskiego. – Nie mamy informacji, aby gdziekolwiek w Polsce w czasie egzaminu ósmoklasisty miało dojść do problemów – zapowiedział w rozmowie z RMF FM dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. W wielu miejscach w Polsce wciąż trwa strajk nauczycieli.

W piątek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że prezydium zdecydowało o kontynuacji protestu. – To co dzieje się w zakresie protestu nauczycieli i pracowników administracji ma głęboki sens i nie dotyczy tylko spraw płacowych. Obejmuje przede wszystkim troskę o jakość prawa oświatowego, które na naszych oczach jest rozjeżdżane, psute – wyjaśniał Broniarz.

Minister edukacji Anna Zalewska jeszcze przed weekendem zapewniała, że trwający od poniedziałku 8 kwietnia strajk nauczycieli nie zakłóci egzaminów. – Mamy jednoznaczne informacje od kuratorów i wojewodów, że jesteśmy do tych egzaminów przygotowani – zapowiedziała minister.

