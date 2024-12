Próbny egzamin ósmoklasisty 2024. Uczniowie napisali test z matematyki

Trwają ogólnopolskie próbne egzaminy ósmoklasisty, które mają sprawdzić poziom wiedzy uczniów pół roku przed końcowymi testami. W poniedziałek 2 grudnia ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z języka polskiego, który ocenili jako łatwy. Na teście musieli m.in. odpowiedzieć na pytania do tekstu z „Hobbita” Tolkiena i napisać wypracowanie, w którym opowiedzą o podróży innego bohatera.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki

We wtorek 3 grudnia napisali test z matematyki. Uczniowie przystąpili do egzaminu z matematyki o godz. 9. Na rozwiązanie zadań mieli 100 minut i nie ocenili ich tak pozytywnie jak egzaminu z języka polskiego. Na teście pojawiły się wyrażenia, pierwiastki, ułamki czy nierówności. Do rozwiązania były także zadania otwarte oraz z geometrii. Te ostatnie dotyczyły m.in, graniastosłupa czy trapezu równoramiennego.

Arkusze można zobaczyć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego

W środę 4 grudnia ósmoklasiści napiszą próbny egzamin z języka angielskiego. Test rozpocznie się o godz. 9. Uczniowie będą musieli rozwiązać kilkanaście zadań, które sprawdzą ich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem czy pisania. Na egzaminie będą musieli także napisać krótką wypowiedź pisemną. Poziom trudności egzaminu ósmoklasisty oceniany jest na A2/A2+.

