KEP grzmi po decyzji MEN. „Akt bezprawny”

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało komunikat ws. zmian wprowadzonych przez MEN dotyczących organizacji lekcji religii w szkołach publicznych. Już na wstępie wyrażono „stanowczy sprzeciw wobec naruszania zasady, zgodnie z którą „»organy publiczne działają na podstawie i w graniach prawa« (art. 7 Konstytucji RP)”.

KEP reaguje na rozporządzenie MEN. Padły ostre słowa

„Rozporządzenie, które ma wejść w życie w dniu 1 września 2025 roku, jest aktem bezprawnym, gdyż nie osiągnięto co do jego treści wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim i innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi” – czytamy.

W dalszej części komunikatu zaznaczono, że zredukowanie wymiaru nauczania religii do jednej godziny tygodniowo oraz nakaz organizowania jej przed lub po obowiązkowych zajęciach, „ogranicza prawo rodziców wierzących do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 53 ust. 3 w powiązaniu z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP) oraz prawo samych uczniów do systemowego wsparcia »w rozwoju ku pełnej dojrzałości« obejmującej również sferę duchową (art. 1 pkt 3 Prawa oświatowego)”.

KEP grzmi po decyzji MEN. „Działania konfrontacyjne”

Prezydium KEP dodało, że zmiany uderzają w konstytucyjnie gwarantowane, pracownicze prawa nauczycieli religii. „Przypominamy, że strona kościelna zgłaszała kompromisową propozycję, polegającą na redukcji wymiaru nauczania religii w szkołach średnich przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady obligatoryjności nauczania religii lub etyki ze względu na potrzebę aksjologicznej formacji uczniów, ale pod warunkiem rozłożenia tej operacji na kilka lat i z poszanowaniem praw pracowniczych nauczycieli religii” – czytamy.

Na zakończenie wyrażono oczekiwanie, że MEN „powróci do standardów państwa prawa i odstąpi od podejmowania działań konfrontacyjnych wobec osób wierzących, które są pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czytaj też:

Abp Jędraszewski grzmi: To my stoimy na straży prawdy o człowiekuCzytaj też:

Kard. Ryś o bannerze Brauna: „Antyludzki, antyeuropejski i antychrześcijański”. Jest odpowiedź