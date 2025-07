Co czeka w szkole uczniów i rodziców od 1 września? Szefowa MEN wyjaśnia

Barbara Nowacka w TVP Info w nawiązaniu do rekonstrukcji rządu odniosła się do stwierdzenia, że tuż po wyborach prezydenckich złożyła deklarację Donaldowi Tuskowi, że jest gotowa podać się dymisji. – Nie mieliśmy na ten temat rozmowy – zadeklarowała minister edukacji narodowej.

Szefowa MEN zabrała również głos ws. likwidacji tzw. godzin czarnkowych i braku podwyżek dla nauczycieli. – To są działania, które trwają od dawna. W Sejmie przegłosowaliśmy też zmiany w Karcie Nauczyciela, wypracowane z nauczycielami, związkami zawodowymi i samorządami, które krok po kroku poprawiają pragmatykę zawodu nauczyciela, co jest niezbędne – powiedziała Nowacka.

Minister edukacji narodowej o niesprawiedliwościach za poprzedników

– Trochę czasami patrzyliśmy ze zdziwieniem, jak tych niesprawiedliwości, jakie spotykały nauczycieli, to poprzednicy nie widzieli i nie chcieli załatwić. Chociażby nagroda jubileuszowa. Wszyscy pracownicy, np. samorządowi, mieli tę nagrodę po 30, 35, 40 i 45 latach, ale nauczyciele na 40. latach pracy kończyło im się prawo do nagrody, chociaż zdarzają się te nauczyciele, którzy długo pracują. I to jedna z drobnych zmian dotyczących porządkowania zawodu – kontynuowała minister.

Nowacka wspomniała też, że „rząd od przejęcia władzy realnie podniósł nakłady na oświatę o 55 proc”.. – To się odbija i na tym, w jaki sposób nauczyciele mają pieniądze, w jaki sposób samorządy też mają na przykład pieniądze na to, żeby również z pieniędzy publicznych wesprzeć nauczycieli nauczania przedszkolnego, czego wcześniej nie było – wyjaśniała szefowa MEN.

Podwyżki dla nauczycieli. Barbara Nowacka komentuje

Nowacka tłumaczyła też, jak wyglądała kwestia podwyżek w 2024 r. i obecnie. – Do końca tej kadencji projekt obywatelski będzie procedowany i nauczyciele będą mieli znacznie lepsze wynagrodzenia, niezależne od tego, co dana władza o nauczycielach myśli – zapewniła minister edukacji narodowej.

Szefowa MEN mówiła także jakie zmiany czekają w szkole uczniów i rodziców od 1 września. Pojawią się nowe przedmioty jak edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Nowacka odniosła się do głosów krytyki ze strony PSL. – Ja rozumiem, że często wolą się niektórzy kierować przekazem medialnym, niż zobaczyć, jak ważne jest to, by młodzi ludzie wiedzieli, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, jak zadbać o dietę, o ruch odpowiedni. To jest połączone ze sobą – mówiła minister.

Twarda deklaracja szefowej MEN. „Nie pozwolę, by szkoła była poligonem walki”

Nowacka zaznaczyła, że „nie pozwoli, aby szkoła była poligonem walki”. – Obiecuję nauczycielom: będzie spokojnie, będzie stabilnie, a reformę będziemy wprowadzać w wielkich konsultacjach, więc zapraszam do konsultacji. W tej chwili w konsultacjach ustawa o małych szkołach chroniąca małe szkoły i lokalne społeczności i druga ustawa o Rzeczniku Praw Uczniowskich oraz prawach i obowiązkach ucznia – zakończyła szefowa MEN.

