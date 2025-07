To dlatego Nowacka została w MEN? Te słowa rozgrzały internet

23 lipca Donald Tusk oficjalnie ogłosił zmiany w swoim rządzie. Z Radą Ministrów pożegnało się wielu kluczowych polityków. Do zmian doszło m.in. w resorcie sprawiedliwości, resorcie zdrowia oraz MSWiA. Tekę wicepremiera otrzymał obecny szef MSZ Radosław Sikorski.

Matysiak krytycznie o Nowackiej

Paulina Matysiak przyznała na antenie Kanału Zero, że zaskoczeniem dla niej był fakt, że na stanowisku pozostała Barbara Nowacka. – Wydaje mi się, że jest fatalną szefową MEN. Zirytowała wszystkich – stwierdziła posłanka partii Razem.

– Zirytowała nauczycieli, którzy domagają się podwyżek oraz innych systemowych rozwiązań. Zirytowała rodziców, kasując prace domowe – wyliczała polityczka.

Paulina Matysiak doszukiwała się powodów, dla których nie doszło do zmian w resorcie edukacji. – Dlaczego Barbara Nowacka została w rządzie? To wie chyba tylko ona sama i Donald Tusk. To jest ta ministra, której dymisji oczekiwała większość społeczeństwa – przekonywała parlamentarzystka.

Zaskakujące słowa o Nowackiej w Kanale Zero

Chwilę później rozmowa przybrała nieoczekiwany obrót. – Każdy, kto łączy kropki, wie, dlaczego została – powiedział niespodziewanie Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050.

Te słowa wyraźnie zainteresowały Jan Kanthaka. – Dlaczego? Ja mam pewne podejrzenia, ale chyba bym się nie odważył tak mówić o tym publicznie – odparł poseł PiS.

Sławomir Ćwik nie chciał doprecyzować swojej wypowiedzi. Ponownie powtórzył tylko, że „kto się interesuje polityką, powinien połączyć kropki”.

Nowacka została w MEN. Słowa Ćwika wywołały burzę w sieci

Słowa polityka Polski 2050 wywołały falę komentarzy i spekulacji w sieci. Po kilku godzinach parlamentarzysta zamieścił w mediach społecznościowych komentarz, który brzmi równie enigmatycznie jak jego wcześniejsza wypowiedź.

„Powiedziałem wyraźnie – kto się interesuje polityką to powinien wiedzieć. Skąd innym przychodzą dziwne pomysły spoza polityki naprawdę nie mam pojęcia” – wyjaśnił polityk.

„Nie mylcie polityki z Pudelkiem. Tutaj jest tylko polityka” – dodał.

