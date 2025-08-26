Biskup o głośnym pomyśle MEN. „Krzywdzące i niezgodne z prawem zmiany”

W poniedziałek 25 sierpnia na Jasnej Górze odbyły się obrady Rady Biskupów Diecezjalnych. Po ich zakończeniu miał miejsce briefing podsumowujący spotkanie. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial odniósł się do zmian w lekcji religii. Duchowny wyjaśniał, że zajęcia mają „duży potencjał i mogą dużo pomóc w wychowaniu”.

Zmiany ws. lekcji religii. Bp Wojciech Osial: Została złamana zasada porozumienia

Bp Osial podkreślił, że jej treści pomagają w rozwoju osobowości uczniów. Dodał, że wielu uczniów przechodzi kryzysy, także psychologiczne, i lekcje religii mają być także pomocą. – Stajemy mocno w obronie lekcji religii i głosimy, że te zmiany, które się dokonały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są krzywdzące i niezgodne z prawem. Została złamana zasada porozumienia, o której mówi Ustawa o systemie oświaty i w Liście to mocno podkreślamy – mówił.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski nawiązał tym samym do Listu biskupów na Tydzień Wychowania, który zostanie opublikowany przed rozpoczęciem Tygodnia. Bp Osial przyznał też, że wydziały katechetyczne poszczególnych diecezji próbują wspomóc katechetów, którzy pożegnają się z pracą.

Zaskakujące słowa biskupa o edukacji zdrowotnej. Wskazał, w czym jest problem

W kontekście edukacji zdrowotnej hierarcha przypomniał List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z połowy maja. Bp Osial zapewnił, że nowy przedmiot posiada bardzo dużo pozytywnych treści, „ale Kościół katolicki widzi także treści niezgodne z jego nauką, dotyczące moralności, seksualności i dlatego jest apel, aby rodzice głęboko rozważyli posyłanie dzieci na te lekcje”.

Szef Zespołu ds. opracowania dokumentów dotyczących funkcjonowania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych bp Sławomir Oder ujawnił, że przedstawił biskupom diecezjalnym projekty dokumentów, opracowanych jako wypełnienie mandatu, który został mu powierzony w czerwcu.

Co z Komisją niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych?

Duchowny tłumaczył, że jego zespół zajmował się opracowaniem procedury, która umożliwiłaby powstanie komisji zgodnie z prawem kanonicznym i cywilnym. Podpisane ma zostać porozumienie dotyczące inicjatywy powstania komisji. Bp Oder tłumaczył, że „prawo kanoniczne nie pozwala, aby jakakolwiek uchwała KEP została narzucona biskupom”. Przygotowane dokumenty zostaną ocenione przez Komisję Prawną. Jeśli będzie ona pozytywna, to zostanie nadany bieg procedurze, tak aby w ciągu kilu najbliższych miesięcy taka Komisja formalnie powstała.

Czytaj też:

Wiceszefowa MEN przerwała dziennikarzowi. „Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo”Czytaj też:

Manifestacja przed MEN, nauczyciele wściekli. Broniarz dla „Wprost”: Aż się we mnie gotuje