Nauczyciel o dramatycznych skutkach decyzji szefowej MEN. 11 tys. osób straci pracę

Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Piotr Janowicz komentował w Radiu Wnet decyzję szefowej MEN o zmniejszeniu lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo. Katecheta zwrócił uwagę, że pracę straci przez to około 11 tysięcy nauczycieli. Janowicz przypomniał również, że w lipcu Trybunał Konstytucyjny uznał styczniowe rozporządzenie Barbary Nowackiej za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Powodem był brak porozumienia z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych. W składzie orzekającym byli Bogdan Święczkowski, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Szef Stowarzyszenia Katechetów Świeckich nie ukrywał, że nauczyciele są „bardzo przybici” decyzją minister edukacji narodowej.

Zmiany ws. lekcji religii. Nauczyciel o postawie MEN: Nie otrzymaliśmy żadnej pomocy

– Co jeszcze bardziej smutne, to to, że nie ma ze strony pani minister żadnej odrobiny empatii. Nie było w dziejach takiej sytuacji, żeby nauczycielom, którzy będą zagrożeni ze strony polityki oświatowej, nie dać możliwości przekwalifikowania się. Nie otrzymaliśmy żadnej pomocy – skomentował Janowicz. MEN nie odpowiedziało na pisma i prośby o spotkanie.

Katecheta zwrócił również uwagę, że pod koniec czerwca udało się zebrać ponad 500 tysięcy podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy w obronie nauczania lekcji religii. Akcja trwała trzy miesiące i zaangażowało się w nią 5,7 tys. wolontariuszy z całej Polski. Projekt czeka aktualnie na pierwsze czytanie w Sejmie i jest zdaniem Janowicza wyrazem ogromnego społecznego poparcia dla edukacji do wartości.

Piotr Janowicz o braku kontaktu z ZNP. „Jesteśmy przezroczyści, widmem, nie istniejemy”

Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich podkreślił, że nauczyciele nie dostali czasu i wsparcia, aby przygotować się do tej drastycznej zmiany. Janowicz zaznaczył, że stowarzyszenie nie ma żadnego kontaktu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. – Jesteśmy dla tego związku przezroczyści, jesteśmy widmem, jakby nas nie ma, nie istniejemy – zakończył katecheta.

