Nauczyciele poruszeni decyzją CKE. Enigmatyczna odpowiedź MEN

Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała w ostatnim czasie ważne daty. Nowy rok szkolny zacznie się 1 września 2025 r. i skończy 26 czerwca 2026 r. Maturzyści rok szkolny skończą wcześniej – 24 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna będzie miała miejsce od 22 do 31 grudnia 2025 r., a wiosenna w dniach 2 – 7 kwietnia 2026 r.

Ferie zaplanowano z kolei w trzech terminach. Od 19 stycznia do 1 lutego dla uczniów z woj. mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego dla woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego oraz opolskiego; a także od 16 lutego do 1 marca dla woj. podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Matury i egzamin ósmoklasisty. CKE ogłosiły terminy

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 11 do 13 maja. Uczniowie będą zmagać się kolejno z j. polskim, matematyką oraz j. obcym. Sesję poprawkową zaplanowano na 8 – 10 czerwca. Jeśli chodzi o matury to część pisemna odbędzie się od 4 do 21 maja, a ustna będzie miała miejsce od 7 do 30 maja. Termin dodatkowy to 1 – 16 czerwca dla egzaminów pisemnych i od 8 do 10 czerwca dla egzaminów ustnych. Sesję poprawkową zaplanowano na 24 czerwca w części pisemnej i dzień później dla ustnej.

Jednocześnie CKE zaznaczyło, że materiały do egzaminów próbnych i matur zostaną udostępnione nie wcześniej niż w styczniu 2026 r. Do tej pory było to w grudniu. Sprawa wywołała poruszenie wśród nauczycieli, którzy zwrócili uwagę, że znów czeka ich dodatkowa i nieodpłatna praca. Portal strefaedukacji.pl zapytał MEN, czy w resorcie są analizy lub konsultacje ws. wprowadzenia potencjalnych dodatków za sprawdzanie próbnych matur i egzaminów ósmoklasisty.

MEN o braku obowiązku przeprowadzania egzaminów próbnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało enigmatycznie, że nie ma obowiązku przeprowadzania egzaminów próbnych. Jeśli dyrektor szkoły się na nie zdecyduje, to „musi uwzględnić czas pracy danego nauczyciela oraz jego obowiązki wynikające z przepisów prawa oświatowego (przede wszystkim konieczność realizacji podstawy programowej we wszystkich klasach, które prowadzi)”. MEN zwróciło też uwagę na rolę, którą pełnią egzaminy próbne.

W tym kontekście wraca wyrok Sądu Najwyższego z lutego 2025 r., zgodnie z którym nauczycielowi za przekroczenie 40-godzinnego czasu pracy należy się wynagrodzenie. Mimo decyzji SN wciąż nie uregulowano jednak kwestii dotyczących ewidencji pracy nauczyciela. Obowiązek ten ciąży na dyrektorach szkół. Ostatecznie może dojść do tego, że nauczyciele zrezygnują z wykonywania tego zadania.

