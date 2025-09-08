Dlaczego kot obserwuje ludzi z góry? Lekarka weterynarii: Mały drapieżnik

Dorota Sumińska wraz ze swoją córką prowadzą w serwisie YouTube konto „Zwierzę Ci się”. Wspólnie tłumaczą, w jaki sposób interpretować codzienne zachowania kotów i psów.

Dlaczego kot wchodzi na najwyższe miejsce w domu? Lekarka weterynarii mówi wprost

W jednym z ostatnich krótkich filmów lekarka weterynarii została zapytana, dlaczego koty wchodzą na najwyżej położone miejsca w domach. – Kot to jest drobny, mały drapieżnik, umiejący się wspinać – powiedziała Dorota Sumińska. – Im wyżej wejdzie, tym więcej będzie widział potencjalnych ofiar. W domu oczywiście tych ofiar nie ma, ale zostało przyzwyczajenie – podsumowała wątek ekspertka.

Pod nagraniami Doroty Sumińskiej i jej córki zawsze pojawiają się komentarze, w których właściciele zwierząt dzielą się swoimi doświadczeniami z czworonogami. „Dla kota wszyscy w domu to potencjalne ofiary” – napisała żartobliwie jedna z internautek. „Mój wchodzi na antresolę po schodkach, wskakuje na balustradę, z niej na karnisz, hop – na szafę. Trochę się postarzał, więc coraz rzadziej te akrobacje” – dodał inny użytkownik mediów społecznościowych.

Kot wchodzi do kartonowego pudełka? Oto wyjaśnienie

Nie tak dawno lekarka weterynarii wyjaśniła także, dlaczego koty upodobały sobie wchodzenie do kartonowych pudełek. – Dlaczego dzieci penetrują wszystkie szafy i miejsca? – odpowiedziała pytaniem na pytanie Dorota Sumińska. – Jest to ciekawe. Każda istota, która jest ciekawska, a emocjonalnie jest dzieckiem, będzie wchodzić do kartonu – kontynuowała. Na stwierdzenie, że psy nie wchodzą do kartonów, odpowiedziała krótko: „Wchodzą, wchodzą”.

Warto pamiętać, że każde zwierzę jest inne i jeżeli właściciel zauważy, że jego pupil zachowuje się w sposób odbiegający od normy, powinien skontaktować się z weterynarzem.

