Burza po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Mamy nowy komunikat resortu Nowackiej

Zbliżające się ferie zimowe odbędą się z podziałem na trzy tury, a nie – jak było to dotychczas – cztery. Nie wszystkim rodzicom ta decyzja MEN przypadła do gustu. Część z nich obawia się, że skoro więcej rodzin będzie wypoczywać w tym samym terminie, to popyt na noclegi i różne atrakcje wzrośnie, a w konsekwencji na stokach pojawią się tłumy, a ceny będą rosnąć.

Burza po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Nowy komunikat resortu Barbary Nowackiej

MEN w komunikacie przesłanym redakcji „Wprost” wyjaśnia główne motywacje wprowadzenia korekty do harmonogramu ferii zimowych. Przedstawia własną perspektywę.

„Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach” – informuje Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Kiedy ferie zimowe 2025? MEN podało nowe terminy

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

W roku szkolnym 2026/2027 ferie zimowe również odbędą się z podziałem na trzy tury. Jak przypomina Gorczyca, MEN już podało oficjalne terminy.

„Podkreślam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe” – czytamy dalej.

Rzeczniczka MEN podkreśla, że „oznacza to konieczność ustalania i ogłaszania terminów ferii z wyprzedzeniem co najmniej dwóch lat, by umożliwić odpowiednie planowanie roku szkolnego oraz organizację wypoczynku”.

Kiedy ferie zimowe 2026/2027? Są oficjalne daty

Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 odbędą się w następujących terminach:

18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

