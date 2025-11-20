Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? Wiceszefowa MEN zabrała głos

Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, który pojawił się w polskich szkołach 1 września. Zanim odbyły się jednak pierwsze zajęcia, rozpętała się burza. MEN przekonywało, że ten przedmiot to szczepionka wiedzy, która odpowiada na zagrożenia współczesnego świata, a Konferencja Episkopatu Polski apelowała do rodziców, aby wypisywali swoje dzieci z zajęć, ostrzegając przed „systemową deprawacją”.

Masowe rezygnacje z edukacji zdrowotnej. MEN przedstawiło dane

Kilka dni temu MEN podało dane dotyczące skali rezygnacji z nowego przedmiotu. „W roku szkolnym 2025/2026 w zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczyło 920 925 uczniów, czyli około 30 proc. wszystkich uprawnionych. Dane z prawie 100 proc. szkół pokazują, że najwięcej uczestników jest w szkołach podstawowych – 804 539 uczniów (40,36 proc. uprawnionych), w liceach ogólnokształcących 55 003 (10,08 proc.), a w technikach 30 729 (7,78 proc.), w branżowych szkołach I stopnia 27457 (14,40 proc.), szkołach artystycznych 3083 (18,33 proc.)” – czytamy w komunikacie resortu.

Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceszefowa resortu edukacji, przekonywała, że edukacja zdrowotna to „wspaniały” przedmiot. – Chciałabym i wolałabym, żeby stała się przedmiotem obowiązkowym – powiedziała na antenie Radia Zet. – W pierwszych trzech miesiącach przyszłego roku te decyzje muszą być podjęte. Mam nadzieję, że pójdziemy w kierunku obowiązkowej edukacji zdrowotnej – podkreśliła Paulina Piechna-Więckiewicz. – Stanowisko Lewicy od początku było takie, żeby to był przedmiot obowiązkowy. On napotkał różne polityczne trudności. Zresztą ministra Barbara Nowacka mówi o tym, że resort przecież też chciał w pierwotnej wersji obowiązkowości tego przedmiotu – przypomniała.

