Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Są terminy na kolejny rok

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej ferie zimowe 2026 odbędą się z podziałem na trzy tury, a nie – jak było to dotychczas – cztery. Jak podkreślił resort w komunikacie: „na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw”.

Kiedy ferie 2026? MEN podało oficjalne terminy

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Decyzja MEN nie przypadła wszystkim rodzicom do gustu. Pojawiają się komentarze, że skoro więcej rodzin będzie wypoczywać w tym samym czasie to popyt na noclegi i różne atrakcje wzrośnie, co poskutkuje tłumami na stokach i wyższymi cenami usług.

Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Jest nowy komunikat resortu Nowackiej

W tej sprawie MEN wysłało komunikat do redakcji na temat.pl. „Ferie dla poszczególnych województw rozłożone są w sposób równomierny, uwzględniając populację uczniów zamieszkujących poszczególne województwa. Zmiana ma zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach. W nowym systemie turnusy są od siebie wyraźnie oddzielone, by zapewnić płynniejszą wymianę i mniejsze obciążenie w popularnych miejscowościach wypoczynkowych” – poinformowała Ewelina Gorczyca, rzecznik prasowy MEN.

Jednocześnie podkreślono, że czas trwania ferii zimowych w Polsce nie został skrócony i we wszystkich województwach łącznie trwa sześć tygodni. Zmieniła się jedynie liczba tur, na które ferie zostały podzielone. „Wcześniej było ich cztery, obecnie są trzy, co pozwala na bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury wypoczynkowej. W praktyce oznacza to, że uczniowie z poszczególnych województw nadal mają taką samą długość przerwy zimowej, a jednocześnie unika się sytuacji, w której przez kilka weekendów z rzędu dochodziło do spiętrzenia ruchu w górach czy na głównych trasach” – czytamy w komunikacie.

Trzy tury ferii także w dalszej perspektywie. MEN ogłosiło daty

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało już także terminy ferii zimowych, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2026/2027. Również odbędą się w trzech turach:

18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

