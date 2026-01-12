MEN zapowiada cichą rewolucję. Do szkół wchodzą emocje

Jeszcze niedawno emocje były w szkole tematem drugoplanowym. Dziś coraz częściej pojawiają się w dokumentach, programach i zapowiedziach reform. Nadchodzące zmiany mają sprawić, że rozmowa o uczuciach stanie się tak samo naturalna jak nauka czytania i liczenia.

Jak zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 1 września 2026 roku w przedszkolach oraz szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe podstawy programowe, a jednym z ich filarów będzie właśnie nauka o emocjach.

„Chcemy zadbać o dobrostan uczniów”

MEN podkreśla, że edukacja emocjonalna stanie się jednym z kluczowych kierunków rozwoju systemu oświaty.

– Jednym z obszarów, na które będzie położony nacisk, jest zapewnienie dobrostanu uczniów, tj. dbałość o ich dobrą kondycję psychiczną i fizyczną – poinformowała Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w MEN, cytowana przez portal strefaedukacji.pl.

Z myślą o tych potrzebach od września 2025 roku w szkołach podstawowych (klasy IV–VIII) oraz szkołach ponadpodstawowych wprowadzono nowy, nieobowiązkowy przedmiot – edukację zdrowotną. Ma za zadanie przekazanie uczniom wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z dbaniem o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nowa podstawa programowa od 2026 roku. W centrum uwagi – emocje

Następnym etapem zmian będzie reforma podstawy programowej, która zacznie obowiązywać 1 września 2026 roku. Obejmie ona przedszkola oraz klasy I i IV szkół podstawowych, a w następnych latach nowe rozwiązania będą stopniowo wprowadzane na kolejnych etapach edukacji.

W projektowanej podstawie programowej znalazły się między innymi takie obszary jak rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z napięciem i stresem, a także kształtowanie umiejętności stawiania granic w relacjach społecznych.

Zgodnie z informacjami, jakie przekazała Paulina Piechna-Więckiewicz, nauczyciele otrzymają wsparcie merytoryczne. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował dla nich zestaw materiałów dydaktycznych, takich jak scenariusze zajęć, karty pracy, filmy, gry edukacyjne oraz podcasty. Zasoby te są dostępne na Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Resort realizuje również programy wspierające zdrowie psychiczne uczniów, takie jak „Zobacz emocje”, a także inicjatywy przeciwdziałające przemocy rówieśniczej. Działania te są skierowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Posłowie ostrzegają przed lukami w systemie

Zapowiedzi MEN są odpowiedzią na interpelację poselską złożoną między innymi przez Rafała Siemaszkę, Dominika Jaśkowca oraz Bartosza Zawieję. Politycy zwrócili uwagę na narastający kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz brak spójnych, systemowych rozwiązań.

„Brak umiejętności rozpoznawania własnych emocji, ich adekwatnego nazywania i bezpiecznego wyrażania przekłada się nie tylko na zdrowie psychiczne młodych ludzi, ale także na funkcjonowanie całej społeczności szkolnej” – napisali w interpelacji.

Jak twierdzą parlamentarzyści, edukacja emocjonalna powinna rozpoczynać się już na etapie przedszkolnym i być stałym, obowiązkowym elementem podstawy programowej.

