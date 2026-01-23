Lekarze naciskają na MEN. Ten przedmiot będzie obowiązkowy?

Wprowadzenie do placówek edukacyjnych lekcji z EZ było – w opinii środowisk konserwatywnych – bardzo złym pomysłem. Biskupi, a więc przedstawiciele Kościoła katolickiego, apelowali do rodziców, by ci powypisywali dzieci z przedmiotu. Barbara Nowacka namawiała zaś opiekunów prawnych, by dali szansę nowym zajęciom, poświęconym obszarom m.in. higieny cyfrowej i zdrowiu psychicznemu.

A jakie stanowisko o EZ ma NRL? Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej spotkał się w piątek (23 stycznia) z szefową MEN. – Edukowanie najmłodszych w zakresie dbania o swoje zdrowie to tak naprawdę prewencja zachorowań w przyszłości, a – co za tym idzie – także inwestycja w poprawę całego systemu zdrowia w naszym kraju. Niezmiennie domagamy się obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach – podkreślił po rozmowie siedzibie MEN w Warszawie Łukasz Jankowski, jak relacjonuje „Gazeta Wyborcza”.

W spotkaniu uczestniczyły też dwie wiceministry edukacji narodowej: Katarzyna Lubnauer, Paulina Piechna-Więckiewicz, a ponadto m.in. członkowie NRL.

Lekcje z edukacji zdrowotnej pomogą NFZ zaoszczędzić miliardy?

NRL jest zdania, że przedmiot powinien być w szkołach obowiązkowy – i to na każdym etapie nauczania. Zdaniem przedstawicieli rady pomogłoby to m.in. odciążyć system ochrony zdrowia. W ocenie ekspertów najważniejszymi elementami podstawy programowej jest uwaga poświęcona zdrowiu psychicznemu, szczepieniom, higienie i diecie.

Jest jeszcze jeden obszar – wiedza z zakresu dbania o jamę ustną. W opinii NRL edukowanie dzieci z klas pierwszych i trzecich (I i III) w kwestii jak dbać o zęby może pomóc zaoszczędzić Narodowemu Funduszowi Zdrowia krocie (mowa o miliardach złotych, które pozostałyby w budżecie narodowego funduszu).

Jest jeszcze kwestia buntu środowisk konserwatywnych. – Spory światopoglądowe czy polityczne nie mogą wpływać na rzetelność przekazu medycznego – stwierdził Michał Matuszewski, jeden z członków rady.

