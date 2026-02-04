Głośna reforma MEN zostanie odwrócona? „To jest normalność w szkole”

Jeden z internautów zapytał Jacka Sasina „jakie skuteczne narzędzia prawne i naciski społeczne rekomenduje rodzicom, aby doprowadzić do przywrócenia prac domowych i pełnej autonomii dydaktycznej nauczycieli”. – Rekomenduję jedną podstawową kwestię: zagłosować w najbliższych wyborach na Prawo i Sprawiedliwość. To jest największa gwarancja tego, że w Polsce wróci normalność – powiedział w Radiu Zet były wicepremier.

Sasin zadeklarował, że PiS przywróci prace domowe, bo „to jest normalność w szkole”. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że jego partia chce „przywrócić normalność w różnych obszarach życia”. Sasin dodał również, że „szkoła będzie miejscem nauki, a nie miejscem indoktrynacji ideologicznej”. – Dzisiaj szkoła pani Lubnauer i pani Nowackiej to jest miejsce, gdzie się próbuje dzieciom wtłaczać do głowy ideologię, ograniczając jednocześnie przekazywanie wiedzy – ocenił były wicepremier.

Sasin krytykował działania programowe MEN-u, ubolewając nad kierunkiem, w którym zmierzają. – Na przykład likwidacja takiego przedmiotu jak HiT (Historia i Teraźniejszość – red.), pokazuje, że ta szkoła również ma być szkołą, która dzisiaj nie uczy patriotyzmu, nie uczy wiedzy o własnym państwie, o własnym dorobku, ma nie budować dumy z Polski, to ma być szkoła, która ma nie wychowywać polskich patriotów, ludzi o dużym zasobie wiedzy – wymieniał poseł PiS.

Zdaniem Sasina celem jest wychowanie „ludzi, którym przebudowano mózgi w myśl nowej ideologii, którą się nam próbuje narzucić przez elity europejskie”. – Na to nasze zgody nie ma i to radyklanie zmienimy – podkreślił były wicepremier. Sasin podsumował, że jeśli PiS wróci do władzy, to HiT wróci do szkół.

