MEN zmienia zdanie ws. reformy? Uczniowie mogą odetchnąć

Zmiany w szkolnych pracach domowych to jedna z najgłośniejszych reform MEN. Pomysł zniesienia obowiązkowych zadań, które uczniowie mają wykonywać po lekcjach, wciąż wywołuje wiele kontrowersji.

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Lubnauer komentuje

Katarzyna Lubnauer w rozmowie z radiową Jedynką zapewniła, że MEN nie planuje na razie żadnych zmian w rozporządzeniu dotyczącym prac domowych. – Przypomnę, że prace domowe można a wręcz się powinno zadawać. Zmiana polega na tym, że zamiast oceny cyfrowej uczeń powinien otrzymać informacje zwrotną. Problem polega na tym, że często nauczyciele nie dają tej informacji zwrotnej – tłumaczyła wiceministra edukacji narodowej.

Polityczka dodała, że wielu nauczycieli zrezygnowało z zadawania prac domowych, mimo tego, że powinni to robić. – MEN nigdy nie zakazało zadawania prac domowych. Jest bardzo wyraźnie w rozporządzeniu wpisane, że prace domowe można zadawać i ma uczeń otrzymać informacje zwrotne – podkreśliła.

Zmiany w pracach domowych. MEN tłumaczy

Od kwietnia 2024 roku w polskich szkołach zmieniły się zasady dotyczące prac domowych. W klasach I–III uczniowie nie mają obowiązku odrabiania zadań w domu. Wyjątkiem są jedynie ćwiczenia rozwijające motorykę małą, czyli sprawność rąk i dłoni. W klasach IV–VIII wykonywanie prac domowych również nie jest obowiązkowe, a ich obecność lub brak nie wpływa na ocenę ucznia.

Wprowadzając te zmiany Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreślało, że ocenianie pracy wykonanej przez ucznia w domu jest niewiarygodne, bo mógł korzystać np. ze sztucznej inteligencji. Podnoszono też, że zadawanie prac domowych często oznacza przerzucanie obowiązków na rodziców, którzy w niektórych przypadkach wykonują je za swoje dzieci.

MEN argumentowało także, że tradycyjne prace domowe często przeciążają uczniów i powodują stres a czas wolny powinien być wykorzystywany na odpoczynek i rozwijanie innych kompetencji.

