Najczęstsze błędy w nauce poprawnej wymowy. Co rodzice robią nieświadomie dzieciom?

Czy poprawianie dziecka za każdym razem, gdy źle wypowie głoskę, rzeczywiście przyspiesza naukę mówienia? A może niektóre nawyki dorosłych, pozornie niewinne, utrwalają błędy artykulacyjne na lata? Rozwój mowy to proces złożony, silnie powiązany z rozwojem neurologicznym, emocjonalnym i motorycznym. Nie da się go przyspieszyć prostym „ćwicz”, „powtórz” czy „mów wyraźnie”. Tymczasem w codziennym życiu rodzinnym właśnie takie komunikaty pojawiają się najczęściej. Warto więc przyjrzeć się najczęstszym błędom popełnianym przez rodziców nie po to, by kogokolwiek oceniać, lecz by zrozumieć, jak realnie wspierać dziecko w nauce poprawnej wymowy.

Poprawianie dziecka przy każdej wypowiedzi