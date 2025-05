Tajemnicza kula tuż nad ziemią. Leśnicy o widowiskowym zjawisku

Nadleśnictwo Lipusz wykorzystuje media społecznościowe jako platformę do dzielenia się z internautami ciekawostkami dotyczącymi różnych zwierząt i roślinności. Jeden z ostatnich postów na Facebooku poświęcono pszczołom.

„Sezon rójek pszczół. Wiosna i początek lata to czas, kiedy natura budzi się do życia – również w pasiekach. To właśnie teraz pszczoły rozpoczynają jeden z najbardziej widowiskowych etapów swojego cyklu życia – rójkę” – czytamy na Facebooku.

Leśnicy o przetasowaniach w ulach. „Stara królowa opuszcza go wraz z częścią robotnic”

„Rojenie się pszczół to naturalny sposób rozmnażania rodzin pszczelich. Gdy ul staje się zbyt ciasny, a pszczela społeczność zbyt liczna, stara królowa opuszcza go wraz z częścią robotnic, by znaleźć nowe miejsce na dom. To właśnie ta grupa tworzy tzw. rój” – poinformowało Nadleśnictwo Lipusz.

Jak dodano, zazwyczaj rój tymczasowo osiada na drzewach, krzewach, czy budynkach. „A my spotkaliśmy go na ziemi– wygląda to jak duża, żywa kula złożona z tysięcy pszczół. Choć może wyglądać groźnie, pszczela rójka jest zwykle łagodna – owady nie mają gniazda do obrony i są skupione na znalezieniu nowego domu” – zaznaczono.

Widzisz rój pszczół? Leśnicy wskazali, co robić

Nadleśnictwo Lipusz udzieliło także kilku przydatnych rad na wypadek, gdyby ktoś znalazł się w bliskiej odległości od roju. W takiej sytuacji należy zastosować się do dwóch prostych kroków: „Nie panikuj! Zachowaj spokój i nie próbuj go przeganiać. Zgłoś to lokalnemu pszczelarzowi – wielu z nich chętnie odbierze rójkę i zapewni pszczołom nowy ul”.

„Rójki są fascynującym i ważnym zjawiskiem w życiu pszczół – to ich sposób na przetrwanie i ekspansję. Warto o tym wiedzieć, by reagować odpowiedzialnie i z szacunkiem do tych niezwykle pożytecznych owadów” – podkreślono na zakończenie.

