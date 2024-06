Na prawicy powstanie trzecia siła? W rozmowach w Brukseli udział brać ma Konfederacja

Tożsamość i Demokracja (znana pod skrótem ID, przekształcona z Europy Narodów i Wolności) postanowiła usunąć z grupy kilku europosłów, polityków Alternatywy dla Niemiec (AfD). Członkiem ID przestał być m.in. niemiecki eurodeputowany Maximilian Krah. W drugiej połowie maja głośno było o wypowiedzi kontrowersyjnego polityka, który stwierdził w rozmowie z włoską gazetą „La Repubblica”, że nie „każdy, kto nosił mundur SS [Schutzstaffel], automatycznie był przestępcą”. Dziennikarze zapytali go wtedy, czy uważa, że osoby należące do formacji odpowiedzialni są za zbrodnie wojenne. – Na pewno był tam spory odsetek przestępców, ale nie wszyscy nimi byli – powiedział.

Portal Politico poinformował 5 czerwca, powołując się na cztery anonimowe źródła, że niemiecki polityk chce teraz ponoć zbudować kolejną frakcję w Parlamencie Europejskim. Jeśli tak się stanie, na prawicy w PE do głosu dojdzie trzecie konserwatywne ugrupowanie.

PE. Powstanie trzecia siła na prawicy?

Według jednego z rozmówców europejskiego wydania Politico nowa frakcja miałaby być antyunijna, antytransatlantycka, antymigracyjna i prorosyjska. Co ciekawe, dołączyć mieliby do niej politycy polskiej prawicowej koalicji – Konfederacji. Ponoć rozmawiają już o tym z Krahem.

W środę dziennikarze z L'Agenzii Nazionale Stampa Associata poinformowali, że także Prawo i Sprawiedliwość, które jest częścią Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), ma plany dot. zmian na prawicy. Ponoć chcą poszerzenia szeregów EKR. Oprócz partii Jarosława Kaczyńskiego do grupy należą też Bracia Włoscy, których liderem jest premierka Giorgii Melloni. PiS chce, by do EKR dołączył w przyszłości także węgierski Fidesz premiera Victora Orbána czy francuskie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Oprócz tego PiS chciałby ponoć zaproponować dołączenie do EKR prawicowej partii Chega portugalskiego polityka André Ventury.

Ansa twierdzi, że to, iż Fidesz przyłączy się do EKR, jest niemalże pewne.

Parlament Europejski. PiS myśli nad utworzeniem nowej grupy

Co, jeśli ugrupowaniu Kaczyńskiego nie uda się wcielić w życie planu rozszerzenia szeregów EKR? Wówczas PiS chce w PE zbudować nową frakcję, do której należałby Fidesz, Zjednoczenie Narodowe i włoska Liga Północna, której liderem jest były wicepremier Matteo Salvini. W nowej grupie zabrakłoby jednak partii Bracia Włoscy i Alternatywy dla Niemiec.

Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. To ostatni moment na złożenie wnioskuCzytaj też:

Nowe zarzuty w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. „Zaskoczeni?”