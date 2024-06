Szef PKW na pierwszej konferencji. „To pierwszy raz się zdarzyło”

Szef PKW Sylwester Marciniak na pierwszej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej rozpoczęcia i przebiegu głosowania w wyborach do europarlamentu poinformował, że „nie było żadnych informacji o zakłóceniu w jakimkolwiek lokalu wyborczym, których jest blisko 32 tys”..

– Jeśli chodzi o kwestie incydentów związanych z wyborami od chwili ciszy wyborczej, muszę z satysfakcją odnotować, iż – jak wynika z meldunków terminowych Komendy Głównej Policji – to chyba pierwszy raz się zdarzyło, kiedy otrzymałem wczoraj o godzinie 6 rano, czyli po 6 godzinach obowiązywania ciszy wyborczej, to meldunek numer jeden był zerowy, czyli nie było żadnych wydarzeń dotyczących przestępstw czy wykroczeń – powiedział przewodniczący PKW.

Wybory do europarlamentu 2024. Pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej

Obecny meldunek z godz. 6 rano wskazuje, że „w dalszym ciągu nie odnotowano żadnych przestępstw”. – Łącznie odnotowano 13 wykroczeń na 32 tys. obwodów do głosowania i blisko 29 mln głosujących. Pięć wykroczeń dotyczyło umieszczania plakatów w miejscu publicznym bez zgody właściciela oraz zniszczenia tego plakatów. Osiem wykroczeń dotyczyło kwestii naruszenia ciszy wyborczej lub niedozwolonego umieszczania plakatów – mówił Marciniak.

– Muszę przyznać, że z rozmów z pracownikami Krajowego Biura Wyborczego – którzy 20 lat, albo i dłużej pracują – jak i członkami Państwowej Komisji Wyborczej, którzy są zaangażowani od dłuższego czasu w proces wyborczy, wszyscy zgodnie stwierdzają, że nie pamiętają tak spokojnych wyborów – przyznał szef PKW.

Wyniki wyborów do PE. Spłynęły już pierwsze zagraniczne protokoły wyborcze

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego wspomniała m.in., że jak przy każdych wyborach w niektórych komisjach trzeba było uzupełniać skład komisji, w jednej doszło do awarii prądu, ale nie wpłynęło to na głosowanie. Część osób, które dopisały się do spisu w innym kraju w latach poprzednich, pozostały tam zapisane, o czym się dowiadywały z odwodowej komisji wyborczej. Magdalena Pietrzak wspomniała też, że na godz. 8:20 wpłynęły 32 zagraniczne protokoły wyborcze na 299 obwodów.

Ryszard Kalisz przypomniał, że oficjalne wyniki wyborów będą mogły zostać podane po godz. 23, kiedy zakończy się głosowanie we wszystkich krajach UE. Do tego czasu będzie bowiem trwało głosowanie we Włoszech, Irlandii i niektórych terytoriach francuskich. Jeśli chodzi o ostateczne wyniki wyborów, Marciniak wyraził nadzieję, że uda się je podać w poniedziałek o godz. 15, jak podczas poprzednich wyborów. Kolejną konferencję zaplanowano na godz. 13.30.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wybory do PE 2024. Polacy wybierają nowych europosłówCzytaj też:

Wybory do PE 2024. Do której można głosować? Sprawdź godziny otwarcia lokali