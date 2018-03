Papież Franciszek pojawi się w filmie dla dzieci. Zagra samego siebie

Jak informuje polski dystrybutor filmu „Tam, gdzie mieszka Bóg”, jest to pierwszy na świecie film kinowy z osobistym udziałem Papieża Franciszka. Jak czytamy w oficjalnym opisie na stronie Kino Świat, jest to „oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie, a do tego przepięknie sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii”.

O czym jest film?

W filmie poznamy historię chłopca o imieniu Andrew, który ucieka z domu, aby poszukiwać położonego w górach sanktuarium Jezusa. Za przyjacielem podąża jego czterech szkolnych kolegów. W radzeniu sobie z przygodami i przeszkodami na szlaku pomaga im oczywiście wiara i Opatrzność. W rolach głównych zagrają Cory Gruter-Andrew („Okja”, „Fargo”), Kyle Breitkopf („Cudowny chłopak”), Emma Duke („Dear Santa”) i Aiden Cumming-Teicher („The Chorus”).

Premiera w Watykanie

Twórcy jasno określają przesłanie swojego filmu. „Jezus szuka cię i czeka na ciebie. (…) Znajdź go. Odważ się, to zrobić” – piszą. Uroczysta premiera „Tam, gdzie mieszka Bóg” odbyła się w Watykanie i – obok pokazu „Milczenia” Martina Scorsese – była jedyną tego rodzaju projekcją filmową w Stolicy Apostolskiej w 2017 roku. Film jest wspólnym dziełem światowej sławy psycholog Gracieli Rodriguez oraz reżysera i producenta Charliego Mainardiego, autora reklam dla największych firm i marek.

Czytaj także:

Papież Franciszek skomentował opłaty za mszę. „Odkupienie jest darmowe”