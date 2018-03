Papież Franciszek skomentował opłaty za mszę. „Odkupienie jest darmowe”

Jak informuje Gość Niedzielny, podczas audiencji ogólnej, której wysłuchało dziś około 11 tys. wiernych, papież wygłosił katechezę na temat Modlitwy Eucharystycznej. Jest to kontynuacja cyklu nauk o liturgii Mszy. Hierarcha podkreślił, że modlitwa ta uczy nas postawy dziękczynienia.

„Za Mszę św. się nie płaci”

Jak podaje Onet, Franciszek poruszył kwestię opłat za msze święte zamawiane przez wiernych. – Ile za to trzeba zapłacić? Nic, bo za Mszę św. się nie płaci! Msza św. jest ofiarą Chrystusa darmo daną. Odkupienie jest darmowe. Jeśli chcesz złożyć ofiarę – uczyń to, ale za Mszę św. się nie płaci. Ważne, aby to zrozumieć – powiedział papież.

Caritas Polska

Na zakończenie audiencji biskup Rzymu pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków. Podkreślił obecność młodych wolontariuszy Caritas Polska z ich rówieśnikami z Syrii. Franciszek pozdrowił także uczestników paraolimpiady w Pjongczangu, która rozpocznie się w piątek. Papież podkreślił, że sport może budować mosty między państwami, między którymi istnieje jakiś konflikt.