Szczepionka Pfizera dla 12-latków? Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków podjęła decyzję

Do tej pory szczepionka Pfizera w USA była podawana osobom powyżej 16. roku życia. USA są drugim krajem, po Kanadzie, który dopuścił stosowanie tego preparatu dla osób od lat 12. Jest to pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19, która została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych dla tej grupy wiekowej, co w USA jest postrzegane jako ważny krok w kierunku bezpiecznego powrotu dzieci do szkół. Prezydent USA Joe Biden zwrócił się do władz stanowych o natychmiastowe udostępnienie szczepionki młodym ludziom w wieku od 12. do 15. roku życia.

– Dzisiejsze działania pozwalają chronić młodszą populację przed Covid-19, przybliżając nas do powrotu do normalności i zakończenia pandemii – oświadczyła pełniąca obowiązki komisarz FDA dr Janet Woodcock – Rodzice i opiekunowie mogą być pewni, że agencja przeprowadziła rygorystyczny i dokładny przegląd wszystkich dostępnych danych, tak jak w przypadku wszystkich naszych zezwoleń na doraźne użycie szczepionek przeciwko Covid-19 – dodała.

Rzadkie przypadki łagodnych objawów Covid-19

Eksperci w USA podkreślają, że większość dzieci z Covid-19 ma tylko łagodne objawy lub nie ma ich wcale, jednak nie są one pozbawione ryzyka poważnego zachorowania i nadal mogą rozprzestrzeniać wirusa. Notowane były ogniska, związane z wydarzeniami sportowymi i innymi zajęciami dla dzieci w tym przedziale wiekowym.

– Słyszę od pediatrów i ludzi ze społeczności medycznej, jakim darem niebios będzie to dla młodzieży, która ma ograniczenia w zakresie zajęć sportowych, klubów teatralnych i innych podobnych działań, w które powinna się angażować – powiedział dr William Gruber, czołowy naukowiec zajmujący się szczepionkami w firmie Pfizer.

Postęp szczepień w USA

Prawie 46 proc. ludzi w Stanach Zjednoczonych otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki – wynika z danych Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Preparat przyjęło prawie 2 mln osób w wieku 16 i 17 lat. Według amerykańskich organów służby zdrowia od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. około 1,5 miliona młodych ludzi w wieku od 11 do 17 lat zachorowało na Covid-19.

Firmy Pfizer/BioNTech ogłosiły tydzień temu, że planują we wrześniu złożyć wniosek o pozwolenie na szczepienie w USA dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Złożenie wniosku o zezwolenie na szczepienia dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat mogłoby nastąpić "w czwartym kwartale" – zapowiadał szef firmy Pfizer Albert Bourla.

Czytaj też:

„DGP”: Będzie szczepienie 16- i 17-latków. Bez wyboru szczepionki