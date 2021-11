Nowy wariant koronawirusa jest bardzo zaraźliwy. WHO alarmuje

W piątek 26 listopada specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) analizowali nowy wariant koronawirusa, który dotychczas był znany jako B.1.1.529. Eksperci określili go jako odmianę „wysoce zaraźliwą” i nadali mu nazwę Omikron. Poprzednim, umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa, był dominujący obecnie na świecie wariant Delta – przypomniała agencja Associated Press. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w skali globu odnotowano dotąd nieco poniżej 100 przypadków wariantu Omikron, głównie w RPA i Botswanie.

Decyzje o zawieszeniu lotów z południa Afryki podjęły w piątek między innymi władze Maroka, Wielkiej Brytanii, Izraela, Francji, Włoch, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Danii i Filipin. W USA trwają konsultacje w tej sprawie.

Nowy wariant koronawirusa. „Trzeba zaszczepić się jak najszybciej”

Wiadomość o nowym wariancie koronawirusa już wcześniej jako niepokojącą określiła Ursula von der Leyen. – Trzeba zaszczepić się jak najszybciej, jeśli jeszcze się tego nie zrobiło. I należy postępować zgodnie ze znanymi zasadami, aby się chronić – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

