NA ŻYWO: Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie. Raport z 3 grudnia

Sytuacja walki z pandemią wciąż jest "skomplikowana i poważna", a ryzyko wywołania kolejnej fali zakażeń przez mrożoną żywność z importu "w dalszym ciągu rośnie" - ocenił Państwowy Urząd Regulacji Rynku (SAMR). 22:18 - Koronawirus ma zdolności transmisyjne i on bardzo łatwo rozprzestrzenia się w skupiskach ludzkich. Zaszczepienie 30-40 proc. społeczeństwa w zupełności nie wystarczy, by powstrzymać krytyczny przyrost zakażeń - oceniła w Polsat News prof. Maria Gańczak, epidemiolog, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak dodała, zaszczepić powinno się 70-80 proc. populacji Polski.

Profesor oceniła również, że szczepienia będą trwały nie 2-3 miesiące, a około pół roku 22:07 Najbliższe ferie zimowe wyjątkowo odbędą się w jednym terminie, co spotkało się z krytyką wielu środowisk. O zmianę tej decyzji prosi Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaapelował do premiera o wydłużenie odpoczynku do dwóch miesięcy. Lider PSL powołał się przy tym na opinie przedstawicieli branży turystycznej



Kosiniak-Kamysz chce wydłużenia ferii zimowych. Zaapelował do premiera 21:59 Od środy w Portugalii na COVID-19 zmarło 79 osób, co oznacza liczbę bliską dobowego rekordu w tym kraju - poinformowały w czwartek władze tego kraju. Socjalistyczny rząd Antonia Costy zapowiada jednocześnie rezygnację z planu wprowadzenia zakazu podróży podczas Bożego Narodzenia 21:48 Do wpisu premiera dołączono materiał wideo. Podkreślono w nim, że szczepienie przeciwko COVID to "ogromna operacja logistyczna związana ze zdrowiem Polaków". Przypomniano, że Polska podpisała umowy na dostawy szczepionek z firmami: Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson oraz AstraZeneca. Umowy dotyczą dostawy 45 mln dawek szczepionki "po ich zatwierdzeniu przez europejskie instytucje".



Powtórzono, że szczepienia będą dobrowolne i darmowe, a 4 grudnia rusza nabór podmiotów, które będą organizowały punkty szczepień. Poinformowano, że na szczepienie będzie można zarejestrować się on-line, przez infolinię, u lekarza POZ, na specjalnej stronie internetowej lub na IKP. 21:41 "Planowane na początek przyszłego roku rozpoczęcie szczepień na COVID 19 to ogromna zdrowotna operacja logistyczna. Będzie ona poprzedzona kampanią informacyjną, która zapewni Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego procesu i, na co liczę najbardziej, rozwieje wszelkie obawy i nieprawdziwe informacje" - napisał Mateusz Morawiecki na swoim profilu na Facebooku



fb.watch 21:29 Premier Francji Jean Castex poinformował w czwartek o uchyleniu od piątku limitu 30 osób w miejscach kultu. Zalecił również spędzanie świąt w gronie do sześciu osób, nie licząc dzieci. Miejsca kultu zostaną ponownie otwarte od piątku. Wierni mogą gromadzić się w świątyniach przy zachowaniu odstępu trzech miejsc i siadaniu w co drugim rzędzie - powiedział premier na konferencji prasowej 21:18 We Włoszech podczas świąt Bożego Narodzenia dalej będzie obowiązywać godzina policyjna od 22 do 5; w noc sylwestrową zostanie przedłużona do 7 - ogłosił w czwartek premier Giuseppe Conte.



Conte wyjaśnił, że "silnie rekomenduje się", aby w Święta nie przyjmować w domach osób mieszkających gdzie indziej. Włosi, którzy wyjadą na Święta za granicę będą musieli po powrocie poddać się 14-dniowej kwarantannie. Podobny obowiązek dotyczyć też będzie osób przybywających w okresie świątecznym do Włoch 21:05 - Zrobiłem test i okazało się, że mam przeciwciała. Lekarze poinformowali mnie, że poziom przeciwciał jest dużo wyższy niż u osób, które już chorowały - mówi Polsat News Aleksiej Lazurenko, rosyjski dziennikarz, który bierze udział w trzecim etapie prac nad szczepionką Sputnik i przyjął już dwie dawki preparatu 20:51 Hiszpania: pomiędzy środą a czwartkiem przybyło ponad 10,1 tys. nowych pacjentów z COVID-19, a łączna liczba przypadków zachorowania przekracza już 1,67 mln.



W ciągu ostatnich 24 godzin osłabła nieco dynamika zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2. O ile pomiędzy wtorkiem a środą było ich 273, to już podczas kolejnej doby potwierdzono 254 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa. W całym kraju zmarło już ponad 46 tys. osób. 20:38 Pierwsza partia opracowanych przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionek przeciw koronawirusowi znajduje się już na terytorium Wielkiej Brytanii - podała w czwartek późnym popołudniem stacja Sky News.



Wielka Brytania stała się w środę pierwszym państwem świata, które dopuściło do użycia szczepionkę Pfizer/BioNTech, i oczekuje się, że od wtorku zaczną się szczepienia.



W czwartek rano zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van-Tam mówił, że spodziewa się, iż pierwsze partie szczepionki pojawią się na terenie Wielkiej Brytanii w ciągu kilku godzin 20:26 Aby osocze ozdrowieńców wpływało na poprawę zdrowia chorych na COVID-19 musi być podawane w pierwszej fazie zakażenia SARS-CoV-2 – powiedział PAP Jerzy Stalmasiński, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.



Zaznaczył, że mieszkańcy regionu nadal chętnie oddają osocze, a szpitale cały czas zgłaszają na nie zapotrzebowanie. 20:11 Francja otrzyma 200 mln dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi, co oznacza możliwość zaszczepienia 100 mln osób, ponieważ potrzeba dwóch dawek szczepień – poinformował w czwartek premier Jean Castex podczas konferencji prasowej 19:59 Lipsk, w ramach blisko 50-letniego partnerstwa, zaoferował Krakowowi pomoc w doposażeniu placówek medycznych środkami ochrony osobistej. Pierwszy transport, o wartości niemal 100 tys. euro, z maseczkami, fartuchami i płynami do dezynfekcji trafi pod Wawel w tym tygodniu 19:48 W ciągu ostatniej doby zanotowano w Turcji 32 381 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ta obejmuje też przypadki bezobjawowe - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. 19:31 Liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 60 tysięcy. Jak poinformował w czwartek brytyjski rząd, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 414 zgonów z powodu COVID-19 i wykryto 14 879 nowych zakażeń.



Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za USA, Brazylią, Indiami i Meksykiem. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych w tym kraju wynosi obecnie 60 113, z czego 52 601 osób zmarło w Anglii, 3848 - w Szkocji, 2638 - w Walii, a 1026 - w Irlandii Północnej. 19:19 W szpitalu tymczasowym, w tzw. CUMRiK-u w Krakowie, zajętych jest 29 miejsc, czyli mniej niż połowa. Ilu pacjentów przebywa w drugim działającym w Małopolsce szpitalu tymczasowym w Krynicy-Zdroju, nie wiadomo. Urząd wojewódzki nie dysponował w czwartek takimi informacjami 19:09 Pięcioro pacjentów trafiło do czwartkowego popołudnia do szpitala tymczasowego uruchomionego w poniedziałek w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (MCK). Pierwszego pacjenta przyjęto tam we wtorek 18:58 Dzienne dane o zgonach chorych na COVID-19 raportowane przez MZ z powiatów woj. kujawsko-pomorskiego na początku grudnia czasami były zbiorczymi danymi za okres kilku tygodni. Fakt ten potwierdził PAP rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy 18:47 Włodarze górskich kurortów nadal walczą o otwarcie hoteli i restauracji na terenie ich miejscowości. Jak mówią, w takich miejscowościach jak Bukowina Tatrzańska czy Świeradów Zdrój 80 procent ludzi pracuje w turystyce, a przy takich obostrzeniach nie da się odrobić strat wywołanych pandemią.



- Nie składamy broni. My na dzień dzisiejszy nie wyobrażamy sobie sytuacji, jaka jest nam proponowana. To jest uciążliwe nawet o tym myśleć. 80 procent naszych mieszkańców utrzymuje się z turystyki to ich jedyne źródło dochodu. Pod tym naszym apelem, postulatami podpisało około 50 samorządów, 50 burmistrzów, wójtów, łącznie więc jest to dość duża grupa – mówił wójt gminy Bukowina Tatrzańska, Andrzej Pietrzyk 18:34 Prezydent-elekt USA Joe Biden zaapelował o odpowiedzialne zachowanie przed Świętami Bożego Narodzenia w czasie pandemii koronawirusa. - Nie możecie podróżować podczas tych świąt, ile byście chcieli – przyznał. Wezwał Amerykanów do ograniczeń wizyt u rodzin oraz poinformował, że podczas Dnia Dziękczynienia łączył się z bliskimi przez internet, spędzając czas w bardzo małym gronie. - Nie chcę tu nikogo straszyć, ale zrozumcie fakty. Możemy stracić kolejne 250 tys. osób do stycznia – ostrzegł.



Zdaniem Bidena „ludzie przestali się pilnować”, co doprowadziło do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. - Są jednak sposoby, aby ograniczyć wirusa, musimy zmniejszyć jego tempo replikacji, musimy znacznie zwiększyć liczbę testów – stwierdził. 18:23 Prowadzone przez ONZ przygotowania związane z dystrybucją przyszłej szczepionki na COVID-19 są celem precyzyjnej cyberszpiegowskiej kampanii phishingowej - twierdzą specjaliści firmy IBM. Eksperci nie wykluczają zaangażowania hakerów działających na zlecenie państw.



Wykryta przez badaczy IBM cyberoperacja trwa od września. Według ustaleń ekspertów hakerzy za pomocą fałszywych e-maili starają się pozyskać krytyczne informacje dotyczące planów Organizacji Narodów Zjednoczonych związanych z dystrybucją szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2 w krajach rozwijających się. Celem cyberprzestępców mają padać m.in. komputery w Niemczech, Włoszech, Korei Południowej i na Tajwanie 18:11 Osoby, które zostały zakażone wirusem SARS-CoV-2 po raz drugi mogą infekować innych. Mogą też przechodzić COVID-19 w sposób cięższy, niż przy pierwszej infekcji - wynika z analiz hiszpańskich naukowców.



Badanie, z którego wnioski pracownicy madryckiego szpitala Gregorio Maranon opublikowali w środę, dotyczy przypadku hiszpańskiej pacjentki, która przebyła Covid-19 w kwietniu i w październiku. Zaznaczają oni, że nie chodzi o osobę, która znajduje się w grupie ryzyka 17:56 Czescy naukowcy nie będą kontynuować prac nad szczepionką na COVID-19 - powiedział w czwartek minister zdrowia Jan Blatny. Jego zdaniem dalsze prace nie są potrzebne, ponieważ wkrótce ma pojawić się komercyjna szczepionka.



Dotychczasowe prace nad opracowaniem czeskiej szczepionki, które rozpoczęto w marcu br., kosztowały 4,3 mln koron, czyli około 163 tys. euro. Blatny podkreślił, że Czechy mają grupę specjalistów, która może w krótkim czasie zrealizować pierwszą fazę prac nad nową szczepionką. „Opracowano szczepionkę, która jest zdolna wytworzyć reakcję immunologiczną u modelu myszy” – powiedział Blatny i dodał, że grupa nie została rozwiązana i ma pozostawać w gotowości do ewentualnej dalszej pracy 17:42 Przewlekła choroba nerek jest głównym czynnikiem ryzyka pobytu w szpitalu z powodu COVID-19 – wynika z analizy przeprowadzonej wśród 1,6 tys. pacjentów z potwierdzoną infekcją. Informację na ten temat zamieszcza pismo „PLOS ONE”.



U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek ryzyko to rośnie 11-krotnie w porównaniu z chorymi, którzy mają zdrowe nerki.



Do takich wniosków doszli badacze z Geisinger Health System, prywatnego świadczeniodawcy opieki zdrowotnej w USA, którzy przeanalizowali elektroniczne dane medyczne blisko 13 tys. pacjentów, którym wykonano test na COVID-19 w okresie od 7 marca do 19 maja 2020 r. 17:29 993 osoby zmarły minionej doby we Włoszech na COVID-19 - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa dzienna liczba zgonów od początku pandemii w lutym. Zanotowano 23 225 nowych zakażeń, przeprowadzono 226 tysięcy testów 17:15 Okres sezonu zimowego, w tym okres świąteczno-noworoczny i ferie zimowe, to dla branży hotelarsko-turystycznej i branż współistniejących najważniejszy okres, który daje gwarancję stabilizacji finansowej w innych okresach roku budżetowego. Jeśli go nie ma? To jest to jednoznaczne z ogromnym zagrożeniem destabilizacji finansowej, a nawet bankructwa - mówi Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego 17:02 Premier Stefan Loefven na specjalnie zwołanej konferencji prasowej zaapelował do młodzieży o odpowiedzialność i unikanie spotkań. Podkreślił, że nauczanie na dystans "nie jest przedłużeniem ferii świątecznych".



Według głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella obecnie "rozprzestrzenianie się koronawirusa jest większe wśród dzieci i młodzieży w stosunku do innych grup". Jak dodał, celem zamknięcia szkół średnich jest ograniczenie ruchliwości tej grupy m.in. w godzinach szczytu w transporcie publicznym 16:55 W Szwecji łączna liczba zgonów na COVID-19 przekroczyła w czwartek 7 tys., a liczba zakażeń wzrosła w ciągu ostatniej doby o 6485 do 272 643. Rząd zdecydował o zamknięciu do 6 stycznia szkół średnich i wprowadzeniu nauczania zdalnego 16:43 Uzdrowisko Ustroń uruchomiło specjalny program rehabilitacji po przebytym COVID-19. Placówka poinformowała w czwartek, że pomaga już pacjentom wrócić do formy i pokonać skutki zakażenia koronawirusem. Tzw. ozdrowieńców jest już w Polsce ponad 600 tys. 16:27 W Czechach mogą ponownie działać w godz. 6-22 restauracje, bary i kawiarnie, ale zajęte mogą być tylko miejsca siedzące, maksymalnie cztery osoby przy stole. Można przyjąć tylko połowę gości i w lokalu nie może być dostępu do internetu. Podobne ograniczenie dotyczy hot spotów w centrach handlowych. W galeriach nie mogą działać restauracje, które pozostają w reżimie okienek do wydawania potraw. Hotele i pensjonaty, które dotąd były otwarte tylko dla osób podróżujących służbowo, mogą przyjmować wszystkich gości 16:23 W Czechach maseczki są nadal obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach, w komunikacji, na dworcach, przystankach autobusowych i tramwajowych oraz w przestrzeniach otwartych, ale tylko tam, gdzie nie można zachować odległości 2 metrów od innej osoby. W zamkniętych pomieszczeniach może spotykać się 50 osób, a na zewnątrz 10 16:18 W Czechach ponownie mogą działać wszystkie sklepy i zakłady usługowe. Obowiązują w nich jednak limity osób, które mogą jednocześnie przebywać w tych placówkach. Zniesiono już zakaz nocnego wychodzenia w godz. 23-6 16:13 W Czechach w środę koronawirusem zakaziły się 4563 osoby; mniej o ok. 400 niż w poprzednią środę - wynika z danych resortu zdrowia opublikowanych w czwartek. W niedzielę rząd zdecydował o rozluźnieniu od czwartku restrykcji związanych z epidemią COVID-19 15:51 Policja szuka kobiety, która od 80-letniej mieszkanki Płocka (Mazowieckie) wyłudziła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oszustka podała się za koleżankę wnuczki, która pilnie potrzebuje pieniędzy na zakup szczepionki przeciw COVID-19, aby rzekomo ratować życie swych ciężko chorych rodziców 15:35 Szkoły średnie w Szwecji, w których uczą się uczniowie w wieku 16-18 lat, przejdą od 7 grudnia na naukę zdalną do końca semestru (6 stycznia) - poinformował premier Szwecji, Stefan Löfven, na wspólnej z minister edukacji, Anną Ekström, konferencji prasowej 15:23 Minister zdrowia Turcji, Fahrettin Koca ogłosił, że szczepienia z użyciem eksperymentalnej szczepionki na COVID-19 mogą rozpocząć się w kraju już w grudniu. Wcześniej Koca ogłosił zawarcie porozumienia z chińskim koncernem Sinovac na dostarczenie 50 mln dawek szczepionki tego koncernu, CoronaVac. Pierwsze dawki tej szczepionki mają dotrzeć do Turcji po 11 grudnia 14:55 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) radzi, by w pierwszej kolejności szczepienia przeciwko Covid-19 były dostępne dla pracowników służb medycznych i socjalnych, a w następnej kolejności dla osób powyżej 60. roku życia - oświadczył w czwartek dyrektor regionalny WHO Hans Kluge 14:40 Kościński pytany w czwartek na antenie Polskiego Radia24, w których obszarach poczyniono oszczędności w budżecie, żeby sfinansować koszty szczepionki na koronawirusa, powiedział: "po naszej stronie zbieramy z różnych miejsc oszczędności, m.in. w budżetach jednostek (środki - PAP), które nie są wykorzystywane do wynagrodzeń".



"Mamy wystarczająco pieniędzy w finansach publicznych, żeby zapłacić za cały projekt szczepień" - zapewnił.



Jak mówił, chodzi o oszczędności w obrębie administracji rządowej, związane m.in. z pracą zdalną 14:23 Byli prezydenci USA Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton zadeklarowali, że zaszczepią się przeciw COVID-19 przed kamerami. Chcą w ten sposób przyczynić się do promocji szczepień. - Pracowałem z doktorem Anthonym Faucim, i jeśli on powie mi, że ta szczepionka jest bezpieczna i ochroni mnie przed zakażeniem, absolutnie ją wezmę - zapewnił poprzednik Donalda Trumpa 14:09 Koronawirus odcisnął piętno na branży gastronomicznej. Jakie dostaje wsparcie?



twitter.com 13:55 Wątpliwości w sprawie mandatów za brak maseczek



Wątpliwości co do mandatów za brak maseczek. Policja mogła karać bezprawnie 13:41 Ponad 300 zgłoszeń od chętnych do pracy w dwóch szpitalach tymczasowych powstających w Szczecinie wpłynęło do służb zajmujących się rekrutacją. Nabór do szpitali trwa nadal. 13:27 Szczepienia na COVID-19 są sprawą racji stanu, to szansa na powrót do normalności, jednak ten proces wymaga zabezpieczenia prawnego, finansowego, personelu i bezpieczeństwa - ocenił lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. Zapewnił, że sam też się zaszczepi. 13:10 Jeśli lekarz weterynarii stwierdzi na fermie norek SARS-CoV-2, nakaże zabicie całej hodowli; wyznaczy też obszar zagrożony wokół ogniska choroby - przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie sposobu zwalczania tego wirusa u norek, który trafił do prac rządowych. 12:59 W Rosji po raz pierwszy wykryto ponad 28 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu jednej doby. Od środy zarejestrowano 28 145 przypadków, o 11 proc. więcej niż dzień wcześniej - podał w czwartek sztab ds. walki z pandemią. Wciągu doby zmarło 554 pacjentów. 12:44 Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków, aby stosowali się do obostrzeń.



"Do momentu dostępności powszechnych szczepień musimy stosować się do obostrzeń. Przed nami czas świątecznych zakupów i Boże Narodzenie - zadbajmy o to, by były bezpieczne i spędzone w małym gronie" - napisał szef polskiego rządu na Facebooku. 12:31 Rząd Finlandii poinformował w czwartek, że uzgodnił krajową strategię szczepień przeciwko koronawirusowi. Planuje udostępnić szczepionkę bezpłatnie wszystkim i rozpocząć w styczniu przyszłego roku od szczepienia wybranych pracowników służby zdrowia. 12:15 "Obawiam się, jak słyszę, że mamy bazować na istniejącej infrastrukturze i lekko cierpnie mi skóra. Nie mamy wolnych gabinetów szczepień, poradni, lekarzy rodzinnych. Musimy stworzyć system od zera".



Ekspert: 2021 rok musimy planować „z wielkimi ograniczeniami” 12:03 Konferencja ws. szczepień. Kiedy?



Jutro przed południem odbędzie się konferencja, na której szczegółowo ogłosimy jak będzie wyglądała sama procedura szczepienia i jutro również zostanie uruchomiony na stronie NFZ formularz zgłoszeniowy dla wszystkich podmiotów leczniczych, które chcą brać udział w szczepieniu. Chcemy, by w każdej gminie był co najmniej jeden punkt, w którym można się szczepić. Oczywiście jeśli chodzi o większe gminy, nie mówiąc o miastach, czy aglomeracjach, tych punktów będzie wielokrotnie więcej - poinformował szef KPRM w wywiadzie dla "Super Expressu". 11:49



Sikorski o „nieudolności rządu” ws. szczepionek. Dworczyk reaguje, w tle kpiny o „tajemnej wiedzy” 11:19 Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 64 mln przypadków koronawirusa. Najwięcej chorych zdiagnozowano w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji. 11:08 Jedną z ważniejszych informacji przy omawianiu dziennych przyrostów liczby zachorowań jest liczba wykonanych testów. Ministerstwo Zdrowia przekazało dane za ostatnią dobę.



twitter.com 10:55 Szczepionka jest sposobem na to, aby przeciąć raz na zawsze temat koronawirusa - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Polskie Radia. Zapowiedział, że rząd jeszcze w grudniu ruszy z akcją uświadamiającą mającą na celu pokazanie korzyści wynikających ze szczepień. 10:42 Najważniejsze informacje o epidemii koronawirusa w Polsce z czwartku 3 grudnia.



Koronawirus w Polsce. Dziś więcej nowych przypadków. Porażająca statystyka zgonów 10:31 14 838 nowych przypadków koronawirusa w Polsce i 620 zgonów - to najnowszy bilans przekazany przez polskie Ministerstwo Zdrowia.



twitter.com 10:17 Podsumowanie najnowszych informacji o epidemii koronawirusa w Polsce.



Nowe informacje o koronawirusie w Polsce. Spada liczba zajętych respiratorów i łóżek 10:01 Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze informacje o liczbie zajętych respiratorów i łóżek w szpitalach przez pacjentów z COVID-19.



twitter.com 9:47 Wirus SARS-CoV-2 jest dużo bardziej stabilny niż wirus wywołujący grypę - uważa członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych prof. Andrzej Horban. Jego zdaniem, w przypadku zaszczepienia przeciwko COVID-19 odporność raczej będzie utrzymywać się przez wiele lat. 9:34 Co z zakupami w centrach handlowych i przestrzeganiem obostrzeń? Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że galerie będą kontrolowane, a wobec tych, które nie przestrzegają rozporządzenia, rząd wyciągnie konsekwencje.



Premier ostrzega: Galerie, które nie będą przestrzegały zasad, będą zamykane 9:13 Paweł Grzesiowski na antenie Radia Zet przekazał, kto powinien zastosować "autokwarantannę". - Jeśli ktoś musi wyjechać na święta, bo np. rodzice są bez opieki, to powinien zastosować autokwarantannę przed wyjazdem, 12 dni samozamknięcia - stwierdził lekarz. 9:01 "Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej monitoruje Twój stan zdrowia przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Badaj się regularnie za pomocą pulsoksymetru" - zachęca Ministerstwo Zdrowia.



8:54 W kraju jest 665 mobilnych punktów pobrań materiału do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 – poinformowała PAP rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk. 8:38 O amantadynie zrobiło się głośno po wpisach doktora Bodnara, który twierdzi, że dzięki niej może w 48 godzin wyleczyć z COVID. – To bardzo ciężka choroba, jeśli wejdzie w pełnoobjawową fazę, praktycznie nic nie działa. Twierdzenie, że wyleczy się ją w 2 dni, jest ryzykowne, jednak z góry nie skreślałbym tego leku – mówi prof. Konrad Rejdak, który już na początku pandemii zauważył, że chorzy neurologicznie, którzy ten lek przyjmują, nie przechodzili ciężko COVID-19.



premium.wprost.pl 8:20 Musimy planować 2021 rok z wielkimi ograniczeniami. Trzecia fala, a w naszym przypadku druga, może nastąpić na wiosnę, kiedy ograniczenia wprowadzone przy tej fali zostaną zawieszone - powiedział dr Paweł Grzesiowski na antenie Radia Zet. 8:17 Jeśli ktoś z państwa planuje swoje życie, zastanawiając się, co będzie za 3, za 5, za 10 miesięcy, to musi sobie rok 2021 zanotować w kalendarzu jako rok nienormalny. Nawet, jeśli rozpoczniemy szczepienia w lutym, to one będą trwać co najmniej rok - stwierdził dr Paweł Grzesiowski na antenie Radia Zet. 8:07 Ta część populacji, która przeszła zakażenie koronawirusem – również w postaci bezobjawowej – jest już uodporniona na COVID-19. Szacuję, że jest to około 20 proc. Polaków – powiedział PAP specjalista chorób zakaźnych, prof. Robert Flisiak. Dodał, że widoczna jest tendencja spadkowa liczby zakażeń. 7:52 Wszystko, co wiemy o procesie szczepień w Polsce

Szczepienia na koronawiusa w Polsce. Co już wiemy? 7:39 - Wkrótce na rynku będzie dostępnych kilka szczepionek, więc będzie można zaszczepić całą populację, która tego wymaga - ocenił prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, na antenie Polskiego Radia. 7:23 Wiadomo już, że podczas świąt Bożego Narodzenia będą obowiązywać obostrzenia dotyczące m.in. liczby osób. Co z Sylwestrem 2020/2021?



Co z Sylwestrem 2020/2021? Premier Morawiecki: Jeszcze poczekajmy 7:10 Można założyć, że do powstrzymania pandemii COVID-19 potrzeba zaszczepienia ok. 70 proc. społeczeństwa – ocenił w rozmowie z PAP dr hab. Ernest Kuchar. Ekspert podkreślił, że najbardziej istotne jest priorytetowe objęcie szczepieniami osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby. 06:47 W trakcie środowej sekcji Q&A premier Mateusz Morawiecki pytany był m.in. o zasadność tworzenia szpitali tymczasowych, w których na razie nie ma pacjentów, poza placówką na Stadionie Narodowym. - Szpitale rezerwowe to nasza twarda rezerwa na okoliczność, gdyby z powrotem uderzyła np. trzecia fala, a szczepionki jednak by nie dojechały ani w lutym, ani w marcu - wskazał szef rządu. - Musimy być na to gotowi - dodał. 06:28 Na zaszczepienie przeciwko COVID-19 w Polsce będzie można zarejestrować się online bądź tradycyjnie w przychodni. Pierwsza dawka szczepionki będzie podawania trzy tygodnie po pierwszej. Priorytet w kolejce do szczepień ma personel medyczny, następnie pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz przedstawiciele służb mundurowych.



O szczegółach dotyczących szczepień informuje "Dziennik Gazeta Prawna". W piątek spodziewana jest konferencja rządu dotycząca procedury szczepień. 06:05 Jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Oxfordzkiego, COVID-19 może powodować nieprawidłowości w płucach, które są widoczne nawet po trzech miesiącach od zakażenia SARS-Co-V-2



Naukowcy: COVID-19 powoduje długotrwałe uszkodzenia płuc

Koronawirus na świecie

Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 64 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło prawie 1,5 mln osób. Pokonać chorobę udało się już 44,7 mln pacjentów.

Koronawirus w Polsce

W środę 2 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ciągu ostatniej doby odnotowano 13 855 nowych zakażeń koronawirusem, co sprawiło, że Polska przekroczyła barierę miliona odnotowanych zakażeń od początku pandemii. Jak wynika z danych opublikowanych przez WHO, Polska jest 13. krajem na świecie, w którym liczba zdiagnozowanych chorych przekroczyła milion.

