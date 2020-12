Co z Sylwestrem 2020/2021? Premier Morawiecki: Jeszcze poczekajmy

Pandemia koronawirusa wymusiła ogromne zmiany w życiu społecznym i gospodarczym. W zaostrzonym reżimie sanitarnym będą przebiegać tegoroczne święta. Rząd apeluje, by unikać przemieszczania się po kraju. W Wigilii, poza domownikami, może brać udział maksymalnie pięć osób.

Duże zmiany dotyczą też okresu po Bożym Narodzeniu – ferie będą skumulowane w jednym okresie – od 4 do 18 stycznia. Rozporządzenie, na mocy którego wprowadzono świąteczne rygory, obowiązuje do 27 grudnia. Wiele osób zastanawia się, czy na Sylwestra nastąpi rozluźnienie dotyczące otwarcia lokali gastronomicznych czy zwiększenia limitu osób biorących udział w zgromadzeniu. Pytanie na ten temat padło podczas sesji Q&A z premierem Mateuszem Morawieckim.

Sylwester 2020/2021. Premier Mateusz Morawiecki o zasadach

– Wszyscy Polacy tęsknią do zabawy, do ferii, do normalności, do takiej radości wyrażanej w szerszym gronie przyjaciół. Ja także zresztą. Ale ten rok jest rokiem nienormalnym. Ten rok 2020 jest naprawdę rokiem pełnym załamań, zaskoczeń, u źródeł których stoi przede wszystkim COVID-19, więc jeszcze poczekajmy. Jeszcze ograniczmy nasze kontakty społeczne, jeszcze przestrzegajmy przepisów – apelował premier Morawiecki.

Obostrzenia. Zgromadzenia do maksymalnie pięciu osób

Szef rządu zaznaczył, że według aktualnie obowiązujących przepisów, poza osobami zameldowanymi pod danym adresem, można zaprosić maksymalnie pięć dodatkowych osób. – Po to, żeby nie doszło do ponownego, gwałtownego przyrostu zakażeń, to trzeba się trzymać tych przepisów – mówił premier.

