Koronawirus w Polsce. Sytuacja w kraju coraz gorsza. Najnowszy raport MZ

W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby w Polsce odnotowano 2 950 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Przed tygodniem resort zdrowia informował o 1 537 zakażeniach.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w woj. mazowieckim, gdzie minionej doby potwierdzono 736 nowych przypadków. Pozostałe zakażenia pochodzą z województw:

lubelskiego (511),



podlaskiego (253),



zachodniopomorskiego (177),



podkarpackiego (176),



śląskiego (169),



pomorskiego (160),



małopolskiego (140),



dolnośląskiego (122)

Koronawirus w Polsce. Liczba hospitalizacji stale rośnie

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że minionej doby nie odnotowano żadnego zgonu. Przed tygodniem MZ informował o śmierci trzech pacjentów z COVID-19.

Coraz więcej chorych na COVID-19 wymaga hospitalizacji. Zajęta jest już ponad połowa miejsc dla pacjentów z koronawirusem – 5 042 z 9 494 łóżek. Przy pomocy respiratora oddycha 444 pacjentów. Ministerstwo poinformowało również, że 165 527 osób przebywa na kwarantannie.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia od listopada?

W związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń coraz więcej osób zastanawia się, czy rząd wprowadzi nowe obostrzenia. Kwestię tę w poniedziałek rano na antenie Polskiego Raja skomentował Waldemar Kraska. – Przygotowując się do czwartej fali, spodziewaliśmy się, że tych zakażeń będzie dużo. Myślę, że każdego kraju nie stać obecnie na lockdown. Jeśli będą wprowadzone jakieś ograniczenia, to na poziomie powiatów, ale na razie to nie jest w planie. Mamy jednak takie opcje w scenariuszu, ale mam nadzieję, że nie zostaną wprowadzone – podsumował wiceszef resortu zdrowia.

Kraska uspokoił również osoby, które we Wszystkich Świętych planują odwiedzić najbliższych. Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje zamknięcia cmentarzy 1 listopada, a więc nie powinna powtórzyć się historia z poprzedniego roku, kiedy to nekropolie zamknięto na kilka dni przed świętem.