Koronawirus w Polsce. Padł rekord zakażeń, wzrost o prawie 130 procent – raport z 21 stycznia

Omikron w Polsce zaczyna się rozprzestrzeniać coraz szybciej, a piąta fala pandemii stała się właśnie faktem. Niestety już teraz wiadomo, że będzie ona rekordowa. Granica 35 tys. zakażeń została przekroczona już na samym jej początku.

Koronawirus w Polsce – raport z 21 stycznia

Z danych, które w środę 21 stycznia o godzinie 10:30 udostępniło Ministerstwo Zdrowia, wiemy, że minionej doby potwierdzono 36 665 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Niestety jest to największa liczba przypadków od początku pandemii. Dotychczasowy rekord zakażeń pochodził z 1 kwietnia 2021 roku. Wówczas MZ poinformował o 35 251 nowych przypadkach. Przypominamy również, że przed tygodniem resort zdrowia informował o 16 047 przypadkach zakażenia.

Minionej doby najwięcej przypadków odnotowano w woj. mazowieckim (6227) i śląskim (5923). Pozostałe przypadki pochodzą z województw: małopolskiego (4207), dolnośląskiego (3203), wielkopolskiego (2587), podkarpackiego (2403), pomorskiego (2251), łódzkiego (1765), lubelskiego (1697), zachodniopomorskiego (1410), kujawsko-pomorskiego (1158), warmińsko-mazurskiego (1138), świętokrzyskiego (715), opolskiego (699), podlaskiego (585), lubuskiego (514). 183 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Źle prezentują się również statystyki dotyczące liczby zgonów. Minionej doby zmarło 248 osób zakażonych koronawirusem. 181 ofiar to osoby, które oprócz COVID-19 miały choroby współistniejące. Przyczyną śmierci 67 pacjentów był wyłącznie koronawirus.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport ze szpitali

W piątek Ministerstwo Zdrowia przekazało również najnowsze statystyki dotyczące sytuacji w szpitalach. Z danych wynika, że zajęte są 13 624 z 30 102 łóżek. W ciągu doby liczba wolnych miejsc wzrosła o ponad 100.

Część pacjentów z potwierdzonym COVID-19 nie jest w stanie samodzielnie oddychać. 1271 z nich podłączonych jest do respiratorów. Na potrzeby pacjentów z koronawirusem resort zdrowia zabezpieczył 2733 respiratory.

Z dnia na dzień lawinowo rośnie liczba osób, które przebywają na kwarantannie. Jeszcze w czwartek MZ informował, że pod nadzorem sanepidu znajduje się 619 tys. osób. W piątek liczba ta wzrosła do blisko 750 tys.

Adam Niedzielski zwołuje konferencję prasową. „Wiele decyzji państwo usłyszycie”

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju, w piątek 21 stycznia około godziny 12:15 odbędzie się specjalna konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Czego będzie dotyczyła? Na razie nie są znane jej szczegóły, choć wiadomo, że padną na niej informacje dotyczące skrócenia kwarantanny.

– Myślę, że wiele interesujących wątków zostanie poruszonych, wiele decyzji państwo usłyszycie, więc nie chcę w tej chwili tego uprzedzać – mówił w piątek Waldemar Kraska, zapowiadając spotkanie Adama Niedzielskiego z dziennikarzami.

Wiceminister w resorcie zdrowia wskazał również, że przyrost nowych przypadków w skali tygodnia jest ogromny i przekracza już 120 procent. – To jest bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To także jest dość duży skok, bo o 128 proc. – powiedział. – To bardzo nas niepokoi, bo to się będzie przekładało na liczbę osób, które będą hospitalizowane. Aczkolwiek na tę chwilę obserwujemy spadek zajętości łóżek – przekazał Kraska. Wiceszef resortu zdrowia poinformował również, że dotychczas w Polsce potwierdzono 1390 przypadków Omikronu.

