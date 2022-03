Koronawirus w Polsce. Jest najnowszy raport MZ

W niedzielę 20 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 696 zakażeniach koronawirusem. Dzień później odnotowano kolejny spadek liczby zachorowań. W poniedziałek resort raportował o niespełna 5. tys. przypadków. Niestety wszystko wskazuje na to, że był to tylko „efekt weekendu” .

Koronawirus w Polsce – raport MZ z 22 marca

We wtorek 22 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 149 nowych przypadkach koronawirusa. Przypominamy, że przed tygodniem resort przekazał informację o 13 152 zakażeniach.

Minionej doby najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwie mazowieckim, gdzie pozytywny wynik testu otrzymało 1771 pacjentów. Pozostałe przypadki pochodziły z województw: wielkopolskiego (1154), lubelskiego (850), pomorskiego (750), zachodniopomorskiego (728), dolnośląskiego (705), kujawsko-pomorskiego (690), łódzkiego (667), śląskiego (619), małopolskiego (613), warmińsko-mazurskiego (388), świętokrzyskiego (287), lubuskiego (254), podkarpackiego (201), podlaskiego (198), opolskiego (195). 79 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Kolejne zgony spowodowane koronawirusem

W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zmarło łącznie 133 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. Do śmierci 31 osób przyczynił się wyłącznie koronawirus. 102 zgony to pacjenci, u których COVID-19 współistniał z innym chorobami.

W ciągu doby o ponad 70 wzrosła liczba zajętych łóżek. Jeszcze w poniedziałek hospitalizacji wymagało 6 672 pacjentów. We wtorek było to już 6 745 osób. W tym samym czasie zmalała baza łóżek z 16 713 do 16 038.

W najnowszym raporcie resort zdrowia poinformował również, że przy pomocy respiratora oddychają 393 osoby. Na kwarantannie przebywa prawie 65 tys. osób.

Ukraińscy lekarze i pielęgniarki niebawem będą mogli rozpocząć pracę w Polsce?

Za pośrednictwem Twittera Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 1424 osoby rozpoczęło w poniedziałek intensywny kurs podstaw medycznych języka polskiego, którego organizatorem jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Z informacji przekazanych przez resort zdrowia wynika, że po zakończeniu kursu osoby te będą mogły rozpocząć pracę w polskich szpitalach. „Po 3 tygodniach i 45 godzinach lekcyjnych będą mogli bez przeszkód podjąć pracę w zawodzie lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarki. Wszystko to dzięki uproszczonej procedurze uzyskiwania zgody na podjęcie zatrudnienia w Polsce przygotowanej przez” – poinformowało ministerstwo.

