Godzina policyjna i zamknięte granice? Wiceszef MSWiA rozwiewa wątpliwości

– Mam nadzieję, że te obostrzenia, które wprowadziliśmy jakiś czas temu, które wprowadzamy teraz, doprowadzą do tego, i wszyscy w to głęboko wierzymy, że nie będzie potrzeby wprowadzania tej narodowej kwarantanny – powiedział Paweł Szefernaker, który w sobotę pojawił się na antenie RMF FM. Według wiceszefa MSWiA decyzja odnośnie kolejnych restrykcji może zapaść na początku przyszłego tygodnia.

Godzina policyjna i zamknięte granice? Paweł Szefernaker tłumaczy

Szefernaker zaznaczył, że obostrzenia nie są wprowadzane przeciwko ludziom, a przeciwko koronawirusowi. Pytany o ewentualne wprowadzenie godziny policyjnej odpowiedział, że „dziś nie ma mowy o tak daleko idących rozwiązaniach, także związanych z czy zamykaniem granic czy z innymi kwestiami, które były na wiosnę” .

Okazuje się jednak, że jest pewne „ale”. – Ale proszę pamiętać o tym, że my musimy się dostosować do rad ekspertów. Także do tych danych, które się pojawiają. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiego wzrostu zachorowalności w przyszłym tygodniu, żeby musieć kolejne obostrzenia wprowadzać – dodał.

