Sanepid wziął pod lupę nagranie zamieszczone w sieci. Uczestnicy wieczoru panieńskiego zwolnieni z pracy

11 kwietnia w hali jednej z firm w Czachorowie pod Gostyniem (województwo wielkopolskie) pracownicy urządzili jednej z koleżanek wieczór panieński. Impreza odbyła się tuż przed rozpoczęciem pracy. TVN24 Poznań informuje, że były tańce i charakterystyczne dla wieczoru panieńskiego atrakcje.

Szef zwolnił kilkanaście osób

O wszystkim dowiedział się jednak sanepid. Wszystko przez to, że nagranie ze wspomnianej imprezy trafiło do sieci. Jak jednak dodaje stacja, do sanepidu wpłynęło również zawiadomienie w związku ze sprawą. Sanepid jeszcze nie zdecydował o nałożeniu kary, jednak za tego typu zachowania w dobie pandemii grozi nawet do 30 tys. zł grzywny.

Konsekwencje nałożył już jednak pracodawca. Firma, na terenie której doszło do imprezy, zdecydowała o dyscyplinarnym zwolnieniu brygadzisty, a także o rozwiązaniu umów z pozostałymi uczestnikami zabawy. Jak nieoficjalnie ustaliła stacja, chodzi o 13 osób. „Każde tego typu zdarzenie, naruszające przepisy i ustalone zasady bezpieczeństwa będzie miało podobne konsekwencje” – głosi fragment oświadczenia, jakie firma przesłała stacji.

