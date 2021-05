Loteria szczepionkowa. Michał Dworczyk ogłasza program zachęt do szczepienia

O planowanej przez rząd loterii Wprost.pl informował jako pierwszy już w poniedziałek 24 maja. Teraz pomysł ten ogłoszono oficjalnie. Powodem, dla którego rząd proponuje nowe zachęty jest spadający poziom zainteresowania szczepieniami przeciwko koronawirusowi. Rząd liczy na to, że zachęty przybliżą nas do wyników, które pozwolą mówić o odporności zbiorowej.

– Co dwutysięczna osoba dostanie 500 zł. Co tydzień będą z kolei losowane nagrody finansowe i rzeczowe, wśród nich choćby samochód hybrydowy. Nagroda finałowa to milion złotych – zapowiedziano.

Loteria szczepionkowa ma być organizowana wspólnie z Totalizatorem Sportowym. W grze będzie można wygrać nawet milion złotych. – W loterii przewidzianej dla pojedynczych obywateli, rozważamy kilka pułapów finansowych – losowania tygodniowe, miesięczne i finałowe – opowiadała nam już wcześniej o kulisach przygotowań loterii dla zaszczepionych Polaków osoba z rządu.

Szczegóły loterii

Jak wynika z zapowiedzi, oprócz tego, że co dwutysięczna osoba dostanie 500 zł, każdy zaszczepiony będzie miał aż cztery szanse na wygraną. Co tydzień będzie można wygrać 2x50 tys. zł, a także nagrody rzeczowe m.in. w postaci hulajnogi elektrycznej. Co miesiąc 2x100 tys. zł plus samochody hybrydowe, a w finale 2x1 mln zł. i samochody hybrydowe.

– Uspokajam, ci, którzy już się zaszczepili też będą mogli brać udział w tej loterii, nikt nie zostanie wykluczony – zapowiedział Michał Dworczyk.

twitter

Pomysł zaczerpnięty z USA

Pomysł z loterią szczepionkową został zaczerpnięty ze Stanów Zjednoczonych. Szczęśliwy zwycięzca loterii może się wzbogacić w Nowym Jorku o pięć mln dolarów za przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jest to największa indywidualna finansowa zachęta, jaką dotąd ogłosił gubernator Andrew Cuomo w batalii z pandemią. Program pilotażowy zwany „Vax & Scratch”, pozwala osobom zaszczepionym otrzymać los wartości 20 dolarów na loterię Mega Multiplier Lottery. Główną nagrodą jest 5 mln dolarów.

Tydzień temu polski rząd ruszył z nową kampanią Narodowego Programu Szczepień „Ostatnia prosta”. Bierze w niej udział 50 ambasadorów – gwiazd świata sportu i aktorów. Są wśród nich Robert Kubica, Otylia Jędrzejczak, piłkarze z kadry narodowej, siatkarze. Do kampanii przyłączyli się też aktorzy Cezary Pazura i Maciej Musiał.

Czytaj też:

500 plus i 14. emerytura tylko dla zaszczepionych? „Elementy dyscyplinujące”