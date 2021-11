Prezydent Duda sprzeciwia się obowiązkowym szczepieniom. „Znając podejście rodaków...”

Podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Węgier Janoszem Aderem i prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą. Nieobecny był prezydent Czech Milosz Zeman, u którego wykryto koronawirusa. Przywódcy państw V4 wystosowali wspólny apel o szczepienie się przeciwko COVID-19. „Sytuacja epidemiczna w naszym regionie jest poważna, a przez nowy wariant koronawirusa może się jeszcze pogorszyć, dlatego apelujemy do wszystkich, by zaszczepili się przeciwko COVID-19” – ogłosili.

„Nauka jest jasna: szczepionki są nasza najlepszą, najefektywniejszą metodą zapobiegania COVID–19 i ochrony przed tą chorobą; znacząco zmniejszają ryzyko poważnych komplikacji i śmierci” – czytamy dalej w apelu. „Jako prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej wzywamy wszystkich do przyjęcia szczepionki tak szybko, jak to tylko możliwe, w trosce o zdrowie własne i najbliższych” - podkreślili przywódcy.

Duda przeciwko obowiązkowym szczepieniom. „Znając podejście rodaków”...

Na konferencji prasowej po spotkaniu wszyscy trzej prezydenci zostali zapytani o to, czy popierają wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. – Muszę państwu powiedzieć, że znając podejście moich rodaków, takie poczucie wolności, nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce można było wprowadzić przymusowe szczepienia – odpowiedział prezydent Andrzej Duda. Zaapelował jednak, aby się szczepić i „podejść do sprawy jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw”. Prezydent zauważał też, że ponad 90 proc. osób hospitalizowanych w związku z COVID-19 nie przyjęło szczepionki.

– Jeżeli ktoś znajduje się w szpitalu w związku z koronawirusem, a był szczepiony, to najczęściej są to osoby, które mają, czy miały jakąś chorobę współistniejącą i to powoduje dodatkowe zagrożenie – stwierdził. – W istocie widać, że szczepienie jest bardzo skuteczne, w sposób bardzo istotny ogranicza nie tylko kwestie samego zachorowania, ale nawet jeżeli dana osoba zostanie zakażona koronawirusem, a była szczepiona, to przechodzi z reguły tę chorobę w sposób lekki – dodał.

facebook

Prezydent Węgier odpowiedział, że rząd w jego kraju nie planuje w najbliższym czasie wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Z kolei Zuzana Czaputova poinformowała, że na Słowacji trwa na ten temat debata, ale wciąż nie ma porozumienia.

Czytaj też:

Nowe obostrzenia od grudnia. Zakaz lotów do 7 krajów, wydłużona kwarantanna