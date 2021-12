Biskup z Elbląga zarządził, że księża powinni być zaszczepieni. Wierni zabrali głos

W komunikacie opublikowanym na stronie diecezji biskup Jacek Jezierski zauważa, że „trwa czwarta fala epidemii”, co „w życiu społeczeństwa wiąże się z rozmaitymi prawnymi ograniczeniami”. „Księża odbywają spotkania kolędowe na wyraźne uprzednie zaproszenie” – podkreślił elbląski biskup. Zaznaczył też, że „parafianie mają naturalne prawo zrezygnować z kolędy jeśli czują się zagrożeni zarażeniem”.

„Ksiądz powinien zachować obowiązujące przepisy sanitarne: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk, a wizyta powinna trwać maksymalnie 15 minut” - czytamy dalej w komunikacie biskupa. „Przyjmujący księdza posiadają prawo upewnić się, czy ich duszpasterz jest zaszczepiony. Dlatego ksiądz powinien posiadać ze sobą paszport covidowy. Wierni mogą odmówić wizyty kolędowej w przypadku niezaszczepienia księdza” – dodał biskup.

Hierarcha podkreślił również, że odmowa przyjęcia kolędy nie może być przez księdza rozumiana, jako zerwanie więzi z parafią oraz jej duszpasterzami.

Księża z paszportami covidowymi. Wierni oceniają pomysł biskupa

Z takiej decyzji biskupa z Elbląga zadowolona jest część wiernych. – Moim zdaniem to dobry pomysł, dzięki któremu parafianie nie będą zmuszeni do zmiany formy corocznej kolędy, tak jak to było w zeszłym roku – podkreśliła w rozmowie z „Faktem” jedna z parafianek z diecezji elbląskiej. – Uważam, że okazywanie paszportu covidowego przez księży chodzących po kolędzie to bardzo dobry pomysł, który powinien zostać wprowadzony również w innych diecezjach – zaznaczył inny wierny.

Czytaj też:

Nie zdążyłam przyjąć trzeciej dawki, bo zachorowałam. Tak stałam się argumentem dla foliarzy