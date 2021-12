Widmo piątej fali koronawirusa na horyzoncie. Adam Niedzielski wskazał, kiedy nadejdzie

W niedzielę Adam Niedzielski oświadczył na Twitterze, że mamy już za sobą „apogeum zakażeń i hospitalizacji w IV fali” pandemii. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 609 nowych zakażeniach. Powodów do radości jednak wciąż nie ma. – Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. To nie jest tak, że spadki, które obserwujemy, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i hospitalizacji, dają nam dobrą perspektywę – powiedział szef MZ w programie „Newsroom” w Wirtualnej Polsce.

Koronawirus w Polsce. „Krytyczna sytuacja”

Niedzielski wskazał, że napływające informacje dotyczące nowego wariantu koronawirusa – Omikronu, „stanowią bardzo poważne zagrożenie”. Do tej pory w Polsce zidentyfikowano siedem przypadku zakażeń tym wariantem, ale zapewne jest ich więcej. – Patrząc na fale, które mamy za sobą, i falę, która trwa, nigdy nie było takiej krytycznej sytuacji, żebyśmy musieli startować z tak wysokiego poziomu – zaznaczył.

Minister tłumaczył, że wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach w okresie świątecznym to działanie, które ma „za wszelką cenę sprowadzić do jak najniższego poziomu liczbę infekcji i hospitalizacji, po to, żeby – mówiąc kolokwialnie – zrobić miejsce dla Omikronu”. – Spadki są w porywach do 20 proc. z tygodnia na tydzień, ale zdecydowanie to musi dziać się szybciej, bo jest bardzo poważne ryzyko, że Omikron, który wywoła V falę, wystartuje z bardzo wysokiego poziomu. Jeżeli by to się zaczęło dziać na przykład teraz, gdy mamy 23,5 tys. hospitalizacji, to niestety nasza służba zdrowia mogłaby tego nie wytrzymać – powiedział Niedzielski.

Kiedy początek V fali?

Minister zdrowia nie wykluczył kolejnego lockdownu. – Rzeczywiście jest ryzyko, że będziemy musieli podejmować jeszcze bardziej trudne decyzje – przyznał Niedzielski. – Piąta fala prawdopodobnie zacznie się mniej więcej w drugiej połowie stycznia – powiedział. Minister wskazał, że 30 tys. zajętych łóżek covidowych to jest „granica wydolności systemu”. – Dlatego tak konieczne było wprowadzenie restrykcji – dodał.

Czytaj też:

Nowe obostrzenia od 15 grudnia. Pełna lista restrykcji na Boże Narodzenie