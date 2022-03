Koronawirus w Polsce. Liczba nowych przypadków większa niż w poniedziałek

Koniec efektu weekendu w statystykach. We wtorek 1 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 984 nowych przypadkach koronawirusa. Przypomnijmy, że dzień wcześniej resort informował o 6564 zakażeniach. Z dnia na dzień liczba zachorowań wzrosła, ale w skali tygodnia jest mniejsza. 22 lutego MZ informowało bowiem o 18 792 zakażeniach.

Minionej doby najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwie mazowieckim (2023). Pozostałe pochodziły z województw: wielkopolskiego (1720), kujawsko-pomorskiego (1472), lubelskiego (876), dolnośląskiego (875), zachodniopomorskiego (875), łódzkiego (763), warmińsko-mazurskiego (722), pomorskiego (711), śląskiego (703), małopolskiego (654), lubuskiego (458), świętokrzyskiego (389), podlaskiego (307), opolskiego (186), podkarpackiego (173). 77 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Liczba zgonów również większa

Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że liczba zgonów w porównaniu do poniedziałku również wzrosła. 28 lutego resort informował o śmierci jednej osoby, która oprócz COVID-19 zmagała się z innymi chorobami. We wtorek liczba zgonów wzrosła do 269. 89 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19, a 180 miało choroby współistniejące.

Resort zdrowia przekazał również najnowsze dane ze szpitali. Liczba zajętych łóżek spadła tu do 12 853. 807 osób oddycha przy pomocy respiratora. Stopniowo maleje również baza łóżkowa dla pacjentów z COVID-19. Obecnie w szpitalach przygotowanych jest dla nich 26 079 miejsc.

Wojna na Ukrainie. Ważny apel MZ. Apelują o niezbieranie leków dla walczących Ukraińców

W poniedziałek MZ wystąpiło z apelem o niezbieranie leków na rzecz szpitali i ludności cywilnej Ukrainy. „Pomimo, że działania te są oznaką ogromnej solidarności naszego społeczeństwa z narodem ukraińskim, to biorąc pod uwagę specyfikę przechowywania oraz transportu tego typu produktów, a także potrzebę skoordynowania dostaw z przedstawicielami władz Ukrainy, Ministerstwo Zdrowia, GIF i URPL apelują o powstrzymanie się od organizowania takich zbiórek leków” – można przeczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia.

„Ministerstwo Zdrowia jest w bieżącym kontakcie z Ambasadą Ukrainy w Polsce, która na bieżąco przekazuje zapotrzebowanie na konkretny asortyment medyczny. Wysyłka leków jest też koordynowana na poziomie całej Unii Europejskiej i odbywa się za pośrednictwem Polski. Za bieżące dostawy leków odpowiada, przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych” – dodano.

