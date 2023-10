Zaćmienie Księżyca 2023. Będzie doskonale widoczne w Polsce

W ten weekend będziemy mogli zaobserwować na niebie dwa zjawiska. W sobotę 28 października Księżyc znajdzie się w pełni. Nie będzie jednak ona dobrze widoczna, ponieważ jednocześnie dojdzie do częściowego zaćmienia Księżyca. Spektakl na niebie rozpocznie się ok. godz. 21.35 i potrwa do godz. 22.50.

Księżyc Myśliwego na niebie

Październikowa pełnia Księżyca jest nietypowa. Nosi nazwę Księżyca Łowcy lub Księżyca Myśliwego, niektórzy mówią też, że na niebie pojawia się „Krwawy Księżyc”. Nazwy te mają korzenie w pradawnych zwyczajach, kiedy to mężczyźni w czasie pełni udawali się na polowanie. Mimo że dziś już nikt tak nie robi, nazwy dobrze się przyjęły, ponieważ doskonale panują do październikowych ponurych nocy.

Częściowe zaćmienie Księżyca

28 października będziemy mogli zobaczyć nie tylko pełnię, ale i częściowe zaćmienie Księżyca. Zakryta będzie jedna ósma powierzchni Srebrnego Globu.

„Dolna, lewa część tarczy Księżyca będzie nieco ciemniejsza, jakby "wygryziona", choć Księżyc będzie w pełni. Jeśli się dobrze przyjrzeć, to widać, że to fragment okręgu. Dawno temu pierwsi obserwatorzy nieba w ten między innymi sposób zrozumieli, że Ziemia jest kulą” – powiedział dla TVN24 astronom Jerzy Rafalski z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium w Toruniu.

Kiedy możemy oglądać zaćmienie Księżyca?

Zaćmienie Księżyca będzie widoczne 28 października. Tarcza Księżyca wejdzie w cień Ziemi o godz. 21.35, a zjawisko to będzie doskonale widoczne w Polsce. Przy dobrej widoczności spektakl na niebie będziemy mogli oglądać do godz. 22.52.

Tej samej nocy będziemy też przestawiać zegary, ponieważ o godz. 3 nad ranem zmienimy czas na zimowy. Cofniemy zegary o godzinę i dzięki temu będziemy mogli cieszyć się dłuższym snem. Poranki będą widne, ale wieczory staną się dłuższe.

