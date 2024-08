Start rakiety Falcon 9 przesunięty. Podano powód

Celem misji jest dostarczenie materiałów naukowych załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kolejna okazja do startu nastąpi nie wcześniej niż w niedzielę, 4 sierpnia, o godzinie 11:02 czasu wschodniego.

To już 21. misja usług komercyjnych z wykorzystaniem statku kosmicznego wyprodukowanego przez firmę z branży aeronautyki i obronności Virginia Northrop Grumman na zlecenie amerykańskiej agencji kosmicznej.

Wystartuje z Florydy

Statek zaopatrzeniowy Cygnus, który będzie wyniesiony na rakiecie SpaceX Falcon 9, wystartuje ze stacji Cape Canaveral Space Force na Florydzie, położonej na południe od należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego. Uda się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej funkcjonującej jako wielkie laboratorium umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Według NASA Cygnus jest wypełniony prawie 3720 kilogramami zaopatrzenia, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do dziesiątek eksperymentów naukowych i badawczych. Obejmuje to testy technologii odzyskiwania wody, materiałów potrzebnych do procesu wytwarzania krwi i odpornościowych komórek macierzystych w warunkach mikrograwitacji.

Ładunek zawiera także materiały do badania wpływu lotów kosmicznych na zmodyfikowaną tkankę wątroby i DNA mikroorganizmów. Cygnus ma spędzić na stacji kosmicznej prawie sześć miesięcy.

Transmisję na żywo ze startu można oglądać na kanale YouTube NASA, stronie internetowej lub w aplikacji.

