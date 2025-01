Niedługo planety ułożą się w linii. Obserwacja będzie możliwa gołym okiem

W Układzie Słonecznym już wkrótce wystąpi zjawisko, nazywane „paradą planet”. Nie ustawią się oczywiście w idealną linię, ale będą dosyć blisko siebie. Na niebie widoczne będą Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, choć 2 ostatnie zobaczymy tylko przez teleskop.

Planety ustawią się w linii. Dobry czas dla obserwatorów nieba

Podziwianie planet ustawionych jedna za drugą możliwe jest dzięki temu, że leżą one mniej więcej w jednej płaszczyźnie. Wszystkie uformowały się bowiem z materii, orbitującej wokół Słońca.

Dobre warunki do oglądania planet na niebie rozpoczynają się mniej więcej w połowie stycznia i mogą potrwać do końca lutego. Siedem z n ich będzie widać tylko przez kilka wieczorów około 28 lutego. Będą one widoczne krótko po zachodzie Słońca.

Zanim niebo stanie się całkowicie ciemne, Merkury i Saturn schowają się za horyzontem. Krótko później ich śladem podążą Neptun i Wenus. Najlepszym momentem do podziwiania nieba ma być godzina po zachodzie Słońca.

„Parada planet”

Do podobnych ustawień planet dochodzi rzadko. Nie możemy ich obserwować nie tylko że względu na warunki pogodowe. Chodzi też o różnicę w czasie obrotu wokół Słońca. Merkuremu zajmuje to około 88 dni, a Neptunowi 165 ziemskich lat.

Do tzw. parady planet dochodzi, gdy są one relatywnie daleko od Słońca. Dzięki temu widać je w nocy na mniej więcej tej samej połowie nieba. Czasem do takich sytuacji dochodzi kilka razy w roku, czasem mija kilka lat bez podobnego widoku.

W pewnym sensie „parada planet” to iluzja optyczna. Są one nadal oddzielone o miliony czy nawet miliardy kilometrów. Patrząc na Układ Słoneczny z dalszej perspektywy, nigdy nie zobaczylibyśmy ich w idealnej linii prostej biegnącej od Słońca.

Dla fanów obserwacji gwiazd z całego świata będzie to jednak niezwykła okazja, by zobaczyć większość planet jednocześnie, rozciągających się majestatycznie na niebie.

