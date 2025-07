Kosmiczny obiekt pędzi przez nasz Układ Słoneczny. Ziemia zagrożona?

Obiekt został wykryty za pomocą systemu teleskopów ATLAS zlokalizowanych w Chile. Analiza danych wykazała, że porusza się niemal prostoliniowo, z zawrotną prędkością około 214 tysięcy kilometrów na godzinę. To wyklucza, by kometa była związana grawitacyjnie z naszym Słońcem. Według naukowców jej trasa prowadzi z kierunku centrum Galaktyki – podróż trwała prawdopodobnie miliony lat.

– Kiedy cofniemy jej trajektorię w czasie, widać, że pochodzi spoza naszego systemu – wyjaśnia dr Paul Chodas z NASA.

3I/ATLAS. Najjaśniejszy i najszybszy przybysz spoza Układu Słonecznego

Kometa 3I/ATLAS dołącza do bardzo wąskiego grona międzygwiezdnych obiektów, obok słynnej 'Oumuamua z 2017 roku oraz komety 2I/Borisov odkrytej w 2019 roku. Szacuje się, że ATLAS może mieć nawet 20 kilometrów średnicy, a jej właściwości fizyczne są obecnie przedmiotem intensywnych badań.

Obiekt wykazuje typowe cechy komet – sublimuje lód i gazy, co powoduje powstawanie charakterystycznej otoczki i warkocza. To daje naukowcom unikalną szansę porównania międzygwiezdnych składników z tymi znanymi z naszego systemu planetarnego.

Bliskie spotkanie – ale bez zagrożenia

Choć kometa zbliży się do wnętrza Układu Słonecznego, nie ma ryzyka kolizji z Ziemią. Najbliżej naszej planety znajdzie się 19 grudnia, kiedy będzie od nas oddalona o około 270 milionów kilometrów. Wcześniej, 2 października, przeleci w pobliżu Marsa, a 30 października osiągnie peryhelium – punkt najbliższy Słońcu.

Obecnie kometa znajduje się w rejonie gwiazdozbioru Strzelca, a w najbliższych miesiącach jej obserwowalność będzie się poprawiać – zarówno z powierzchni Ziemi, jak i z teleskopów orbitalnych.

Dlaczego ten obiekt jest tak istotny dla nauki?

Obiekty międzygwiezdne to unikalne okna na inne systemy planetarne. Takie komety mogą zawierać pierwotne składniki, z których formowały się planety wokół odległych gwiazd.

– To cegiełki, z których powstają planety wokół obcych gwiazd – mówi dr Teddy Kareta, amerykański astronom. – Możemy je porównać z naszymi lokalnymi kometami i dowiedzieć się więcej o tym, jak powstają systemy planetarne – dodaje.

Obserwacje 3I/ATLAS mają potrwać co najmniej do 2026 roku. Może to być punkt zwrotny w badaniu kosmicznego pochodzenia materii i zrozumienia naszego miejsca w Drodze Mlecznej.

