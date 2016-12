Około 150 tysięcy osób zrezygnowało z pracy przez program „500 plus”? Ministerstwo odpowiada

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przygotowane przez GUS pokazuje, że od marca do września liczba osób, które nie są aktywne zawodowo wzrosła o 150 tysięcy. Jako powód takiego stanu rzeczy respondenci podawali obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu. Największy wzrost odnotowano w grupie wiekowej 25-44 lat. Aktywność zawodowa spadła szczególnie wśród kobiet. Jednocześnie autorzy raportu z badań wskazują, że od kilku miesięcy notowany jest spadek bezrobocia. Według ostatnich danych w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 8,2 proc.

Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak cytowany przez „DGP” stwierdził, że „do tej pory docierały informacje o pojedynczych przykładach, jednak wyniki badań BAEL wskazują na ogólnospołeczne zmiany”. Raport sugeruje, że dezaktywizacja zawodowa dotyczy szczególnie kobiet w wieku, w którym rodzą dzieci.

„DGP” zwraca uwagę na to, że w rezygnacja z pracy po otrzymaniu świadczenia 500 + może być zrozumiała w przypadku kobiet, które wykonują najcięższe oraz słabo płatne prace. Jeśli będą to zmiany krótkotrwałe wówczas nie rynek pracy ich nie odczuje, natomiast w przypadku gdy dezaktywizacja zawodowa stanie się długotrwałym trendem, pojawią się problemy szczególnie dla systemu emerytalnego.

Do doniesień „DGP” odniosło się Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. „Obecnie dysponujemy informacją sygnalną GUS za III kwartał bieżącego roku. Faktycznie widzimy wzrost osób biernych zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu. Niestety ze względu na to, że informacja nie prezentuje wszystkich wymiarów wskazujących na negatywne czy pozytywne działania Programu „500 plus”, resort odniesie do niej po otrzymaniu danych jednostkowych z tego badania” – czytamy w komunikacie. Według ministerstwa„na chwilę obecną jest zbyt wcześnie, żeby oceniać wyniki i wskazywać źródła takiej zmiany”.