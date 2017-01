Incydent na terenie UW. Do sali wrzucono petardę z napisem „zakaz pedałowania”

O sprawie poinformowali na Facebooku przedstawiciele organizacji Uniwersytet Zaangażowany oraz koła Queer UW, organizatora spotkania. Z okazji Dnia Martina Luthera Kinga w jednej z sal na terenie Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano pokaz filmu Brother Outsider, który opowiada historię Bayarda Rustina, czarnego aktywisty działającego na rzecz równouprawnienia. Członkowie koła Queer UW chcieli przypomnieć osiągnięcia aktywisty. Podczas spotkania do sali na terenie Kampusu Głównego wrzucono petardę z napisem „zakaz pedałowania”. – W trakcie pokazu ktoś otworzył drzwi i wrzucił do środka petardę wraz z obraźliwymi napisami. Gdy wybiegali z budynku, rzucili jeszcze obraźliwe ulotki, atakujące naszą organizację. Na szczęście nikomu nic się nie stało – powiedziała prezes koła Queer UW Agnieszka Ziemińska. Obecni w budynku przedstawiciele władz samorządu studentów wezwali na miejsce straż akademicką oraz policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Niebezpieczny incydent, do którego doszło na terenie UW skomentowała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zapewniła, że w stolicy nie ma miejsca na dyskryminację i zgody na przemoc.

KPH apeluje do ministra sprawiedliwości

Oświadczenie wydała również Kampania przeciw Homofobii, której członkowie wyrazili poważne zaniepokojenie coraz częściej występującą przemocą wobec osób LGBT. „W ostatnich miesiącach obserwujemy nasilenie ataków na tle uprzedzeń. Brak stanowczych reakcji władz na tego typu przestępstwa tworzy atmosferę przyzwolenia, a niska wykrywalność sprawców daje poczucia bezkarności”. Przedstawiciele organizacji zwrócili się do władz uczelni oraz organów ścigania o „rzetelne zbadanie tego incydentu oraz podjęcie wszelkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentom i studentkom UW”.

Zaapelowano również do Zbigniewa Ziobro o „potępienie wszelkich ataków na tle uprzedzeń oraz podjęcia konkretnych działań mających na celu walkę z przestępstwami z nienawiści. Wierzymy, że mimo różnic politycznych”.„Minister Sprawiedliwości zgadza się co do faktu, że bezpieczeństwo obywateli i obywatelek, w tym studentów i studentek, jest ważne i powinno być traktowane priorytetowo” – czytamy w oświadczeniu.